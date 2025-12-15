Alkollü sürücü skandalı! Yakınlarından pes dedirten savunma

  • İSTANBUL
Kayseri’de ters yönden kaçarak polis ekiplerine çarpan alkollü sürücü, kovalamaca sonrası yakalandı. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücünün 2.28 promil alkollü olduğu tespit edilirken, olay yerine gelen yakınlarının “Cinayet mi işledik?” sözleriyle suçu hafifletmeye çalışması tepki çekti.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yavuz Selim Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; M.K. yönetimindeki, 38 AEC 086 plakalı otomobille ters yönden gelerek polis ekiplerine çarpıp, kaçtı. Ekipler tarafından peşine düşülen M.K. kısa süren kovalamaca sonucu Argıncık Toptancılar Sitesi içerisinde yakalandı. Olayı duyan M.K.’nın yakınları da şahsın yakalandığı bölgeye gelirken, haber verilmesi üzerine Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerde inceleme yapmak üzere olay yerine geldi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde M.K.’nın 2.28 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis ekiplerine çarptıktan sonra kaçarak, trafikte kuralları çiğneyen M.K.’ya ‘dur ihtarına uymama’, ‘alkollü araç kullanmak’, ‘ters yönde araç kullanmak’ ve ‘kırmızı ışık ihlali’ suçlarından toplamda 25 bin 224 TL idari para cezası yazılırken, ikinci kez alkollü araç kullanarak yakalanmasından dolayı ehliyetine de 2 yıl el konuldu. Öte yandan M.K. hakkında ’trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı. Şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Ayakta durmakta zorlanan M.K.’nın yakınları ise görevini yapmaya çalışan polis ekiplerine ‘cinayet mi işledik?’ diyerek, suçu hafifletmeye çalıştı. 

