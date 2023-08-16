Alkollü sürücü rezaleti
Edirne’de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı, dört araca çarparak durabildi.
Edirne’nin 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde, A.E. yönetimindeki 31 AET 503 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde dört araca çarparak durabildi.
Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde 210 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, gözaltına alındı. Kaza yapan otomobil, olay yerinden çekici yardımıyla alındı.