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Alkollü sürücü polis memuruna çarptı

Bartın'da alkollü sürücü dehşet saçtı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan 33 yaşındaki Sibel Y. polis memuruna çarptı.

27 Eylül 2018 Perşembe 22:54
Alkollü sürücü polis memuruna çarptı

Bartın'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü Sibel Y. (33), polis memuruna çarptı. Vücudunda kırıklar oluşan polis memuru, tedaviye alındı.

Olay, Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi.

Sibel Y. idaresindeki 74 AAD 330 plakalı otomobil, uygulama noktasında 'dur' ihtarı yapan polis memuru Turgut Çalıkoğlu'na çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Turgut Çakıroğlu'na ilk müdahalede bulundu. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polisin vücudunda kırıklar olduğu tespit edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Sibel Y.'nin 1.40 promil alkollü olduğu tespit edilirken, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 22:54
  1. Bartın Devlet Hastanesi
  2. Karaçay
  3. Bartın
  4. Turgut Çakıroğlu

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