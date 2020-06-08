  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Alkollü sürücü park halindeki araca çarpıp takla attı: 1 yaralı

Antalya’da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 16:46:23 -
Alkollü sürücü park halindeki araca çarpıp takla attı: 1 yaralı

Antalya’da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu.


Olay Aydınlıkevler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Ümmü K.’nin kullandığı 07 AAK 302 plakalı otomobil, park halindeki 07 LOC 96 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla attı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi kurtarıcısının da yardımıyla araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü Ümmü K., 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsünün sürücü belgesine 6 aylığına el konulduğu bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı