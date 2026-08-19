Alkollü sürücü gaza basında ortalık savaş alanına döndü!

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil hem önünde ilerleyen hem de park halindeki bir başka araca çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi. Bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, yolda ilerleyen kadın sürücünün bir anda hızlanarak hem önünde seyreden araca arkadan sert bir şekilde çarptığı hem de yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca daha çarptığı görülüyor. Çarpışmanın etkisiyle araçlar metrelerce sürüklenirken, çevrede büyük bir panik yaşandı. Adeta savaş alanına dönen caddede çıkan gürültüyü duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kadın sürücünün 1.70 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda büyük maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.