Alkollü sürücü dehşet saçtı
Alkollü sürücü dehşet saçtı

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Muş’ta alkollü olduğu iddia edilen bir ticari araç sürücüsü, park halindeki beş otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Muş’ta gece saatlerinde Tapu Kadastro Müdürlüğü arkasında meydana gelen kazada, alkollü olduğu öne sürülen bir ticari araç sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek park halindeki beş araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, kaza Tapu Kadastro Müdürlüğü arkasında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, park halindeki araçlara çarptıktan sonra kısa süreliğine durdu. Araçtan inmeye çalıştığı sırada yere düşen sürücü, ardından tekrar araca binerek bölgeden uzaklaştı. Tanıklar, ticari aracın lastiklerinin patladığını ve jantlar üzerinde ilerlediğini belirtti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kazada 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

