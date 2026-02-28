VW Grubu içinde zirve değişti! Skoda'dan karbonla savaşa 205 milyon Euro’luk yatırım

Elektrikli araç üretimi adına büyük önem taşıyan tesisin açılışının ardından değerlendirmede bulunan Škoda Auto CEO’su Klaus Zellmer, “Bu adım, Škoda Auto ve tüm değer zincirini karbondan arındırma taahhüdümüz açısından önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Emisyonları azaltmak adına yalnızca ürün gamımızı güncellemekle sınırlı kalmıyor tedarik zinciri, üretim ve enerji kullanımımızı da bu standartlar doğrultusunda geliştiriyoruz. Yeni batarya sistemi montaj hattımızın açılmasıyla, batarya üretimini ölçekli biçimde yerelleştiriyor, daha dayanıklı ve rekabetçi bir Avrupa tedarik zinciri ortaya koyuyoruz. Tüm bunlarla beraber elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir kılıyoruz. Škoda elektrikli araç portföyümüzü de iki katına çıkarıyoruz. Bu dönüşüm, 2027’ye kadar yaklaşık 274.000 ton CO₂ emisyon azaltımı sağlayacak.” dedi. Günde 1.100 adetten fazla hücreden pakete (cell to pack) batarya sistemi üreten tesis, yılda 335 bin adeten fazla üretim gerçekleştirecek kapasitesiyle dikkat çekiyor. Skoda’nın kalbinde Mlada Boleslav’daki fabrika, grubun batarya teknolojisi merkeziyle birlikte, yeni teknolojilerin de kullanım hızını artıracak. Gerçekleştirilen batarya tesisi açılışı, Škoda markasının elektrifikasyon dünyasındaki stratejik önemini bir kez daha ortaya koyuyor.