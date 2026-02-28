  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milyonlarca emekliye müjde geldi! Bakan Işıkhan, bizzat kendisi duyurdu CHP’de ortalığı fena karıştıracak kulis! Beklenmedik üç isim, Özgür Özel’e rakip olmak için kollar sıvadı Özgür Özel’i delirttiler! CHP’li 9 milletvekili ha kovuldu ha kovulacak… VW Grubu içinde zirve değişti! Skoda'dan karbonla savaşa 205 milyon Euro’luk yatırım Dünyada en çok savaş kazanan ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? İHA’larımız, ülkeyi tir tir titretince tarihi itiraf geldi: Türkler sadece 6 sistemle bütün planları altüst etti Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ünlü şarkıcı Edis hakkında yeni karar “Hazırlanın” diyerek tarih verdiler: Altın fiyatları 2700 TL birden değişecek 30 yıllık pranga kırıldı! Mavi vatanın aslanı Avrupa’nın göbeğine çöktü Lüks otomobillerde kullanılıyor! Değeri altınla yarışan gizli hazine, Trabzon’da ormanda ortaya çıktı
Otomotiv
7
Yeniakit Publisher
VW Grubu içinde zirve değişti! Skoda'dan karbonla savaşa 205 milyon Euro’luk yatırım
Onur Yılmaz Giriş Tarihi:

VW Grubu içinde zirve değişti! Skoda'dan karbonla savaşa 205 milyon Euro’luk yatırım

Škoda, Mladá Boleslav’daki ana fabrikasında 205 milyon Euro yatırımla hayata geçirdiği yeni tesisle yıllık 335 bin adedin üzerinde batarya üretim kapasitesine ulaşarak VW Grubu’nun en büyük batarya sistemi üreticisi oldu. Şirket, bu yatırımla hem elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir kılmayı hem de 2027’ye kadar yaklaşık 274 bin ton CO₂ emisyon azaltımı sağlamayı hedefliyor.

#1
Foto - VW Grubu içinde zirve değişti! Skoda'dan karbonla savaşa 205 milyon Euro’luk yatırım

Škoda, elektrifikasyonda önemli bir adım daha atarak ana fabrikası Mladá Boleslav'daki batarya üretimini artırmak, inovasyonlara, yeni teknolojilere ve tedarik zincirlerine kesintisiz erişimi güvence altına almak adına 205 milyon Euro’luk yatırım yaptı. Yatırımın sonucunda Škoda, yıllık 335 bin adedin üzerinde batarya üretimi gerçekleştirecek kapasitedeki tesisiyle VW Grubu içerisinde en büyük batarya sistemi üreticisi haline geldi.

#2
Foto - VW Grubu içinde zirve değişti! Skoda'dan karbonla savaşa 205 milyon Euro’luk yatırım

Elektrikli araç üretimi adına büyük önem taşıyan tesisin açılışının ardından değerlendirmede bulunan Škoda Auto CEO’su Klaus Zellmer, “Bu adım, Škoda Auto ve tüm değer zincirini karbondan arındırma taahhüdümüz açısından önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Emisyonları azaltmak adına yalnızca ürün gamımızı güncellemekle sınırlı kalmıyor tedarik zinciri, üretim ve enerji kullanımımızı da bu standartlar doğrultusunda geliştiriyoruz. Yeni batarya sistemi montaj hattımızın açılmasıyla, batarya üretimini ölçekli biçimde yerelleştiriyor, daha dayanıklı ve rekabetçi bir Avrupa tedarik zinciri ortaya koyuyoruz. Tüm bunlarla beraber elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir kılıyoruz. Škoda elektrikli araç portföyümüzü de iki katına çıkarıyoruz. Bu dönüşüm, 2027’ye kadar yaklaşık 274.000 ton CO₂ emisyon azaltımı sağlayacak.” dedi. Günde 1.100 adetten fazla hücreden pakete (cell to pack) batarya sistemi üreten tesis, yılda 335 bin adeten fazla üretim gerçekleştirecek kapasitesiyle dikkat çekiyor. Skoda’nın kalbinde Mlada Boleslav’daki fabrika, grubun batarya teknolojisi merkeziyle birlikte, yeni teknolojilerin de kullanım hızını artıracak. Gerçekleştirilen batarya tesisi açılışı, Škoda markasının elektrifikasyon dünyasındaki stratejik önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

#3
Foto - VW Grubu içinde zirve değişti! Skoda'dan karbonla savaşa 205 milyon Euro’luk yatırım

Yeni batarya üretim hattında yapılacak batarya sistemleri, Škoda modellerinde ve grup markalarında farklı segment modellerinde kullanılacak. Bu yatırım aynı zamanda Škoda’nın ana tesisinde gelecekte yılda 200 bin adede kadar elektrikli araç üretmesinin önünü açıyor. Dayanıklılığı, sadeleştirilmiş üretim süreci ve maliyet verimliliğiyle öne çıkan batarya sistemleri, üretim süreçlerinin tamamen şirket bünyesine alınması, standartlaştırılmış hücre kullanımı ve LFP kimyasının tercih edilmesi sayesinde mevcut MEB bataryalara kıyasla yüzde 30 oranında maliyet avantajı sağlıyor.

#4
Foto - VW Grubu içinde zirve değişti! Skoda'dan karbonla savaşa 205 milyon Euro’luk yatırım

Mladá Boleslav’da bir yıldan kısa sürede inşa edilen 55 bin metrekarelik yeni üretim tesisi, teknolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor. 60 saniyelik çevrim süresine sahip üretim hattı, yüzde 84 otomasyon oranına ve 131 robota sahip. Tesis, hücrelerin işlenmesi ve hazırlanmasından dizilim, hassas kaynak ve nihai montaja kadar tüm üretim sürecini kapsayan yenilikçi teknolojilerle faaliyet gösteriyor. Bu yapı hem verimlilik hem de kalite standartları açısından endüstriyel ölçekte önemli bir kapasite sunuyor.

#5
Foto - VW Grubu içinde zirve değişti! Skoda'dan karbonla savaşa 205 milyon Euro’luk yatırım

Škoda’nın üretim ekipleri, 2019 yılından bu yana gerçekleştirdikleri batarya sistemleri üretimi sayesinde güçlü operasyonel uzmanlıklarıyla öne çıkıyor.. Şirketin elektrikli modeller için batarya sistemleri üretmeye başlamasıyla oluşan bu deneyim, yeni yatırımın temelini oluşturuyor. Bu adım, Škoda’nın dönüşüm sürecini öncü bir şekilde yönettiğini gösterirken, Çek Cumhuriyeti’nin Avrupa’daki otomotiv üretim merkezi konumunun uzun vadede korunmasına da katkı sağlıyor.

#6
Foto - VW Grubu içinde zirve değişti! Skoda'dan karbonla savaşa 205 milyon Euro’luk yatırım

2025 yılında tamamen elektrikli araç satışlarını iki kattan fazla artıran Skoda, ana pazarı Avrupa’da en çok satan dördüncü elektrikli araç markası konumunda bulunuyor. Yılın en çok tercih edilen ikinci tam elektrikli otomobili konumundaki Elroq, Skoda’nın bu başarısının arkasındaki en büyük güç olarak öne çıkıyor. 2026 yılında tamamen elektrikli ürün gamını iki katına çıkarmaya hazırlanan marka, bir yandan daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflerken diğer yandan üst segmentteki iddiasını güçlendirecek. Dünya tanıtımı 2026 yılının ortalarında gerçekleşecek Yeni Epiq modeli, kullanıcılara daha erişilebilir fiyatlı elektrikli mobilite sunarak markanın müşteri tabanını genişletmeyi amaçlıyor. Skoda’nın ilk E Segmenti SUV’si unvanını 2026 yılının ikinci yarısında alacak Peaq modeli ise elektrikli ürün ailesinin üst segmentinde yer alacak. Böylece Škoda, farklı segmentlerde daha geniş bir ürün yelpazesi sunarak müşterilere daha fazla tercih özgürlüğü sağlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa’ya uçak ihraç ediyoruz! 30 adet uçak için imzalar atıldı
Gündem

Avrupa’ya uçak ihraç ediyoruz! 30 adet uçak için imzalar atıldı

Savunma sanayiinde Şahlanış Dönemi devam ediyor. Başkan Erdoğan’ın liderliğinde "yapılamaz" denilenleri yapan, "uçamaz" denilenleri uçuran T..
Yunan sürücünün Tesla hüsranı! Yapay zeka Türk dedi ortalık karıştı
Sosyal Medya

Yunan sürücünün Tesla hüsranı! Yapay zeka Türk dedi ortalık karıştı

Yunanistan'da bir Tesla kullanıcısı, aracındaki yapay zekaya "Yunan mı yoksa Türk mü olmayı tercih ederdin?" sorusunu sorunca beklemediği bi..
Savaş yakın mı? Hindistan merkezli şirketten dikkat çeken karar
Dünya

Savaş yakın mı? Hindistan merkezli şirketten dikkat çeken karar

İsrail basınına göre Hindistan merkezli Air India, ABD-İran geriliminin gölgesinde 1 Mart’tan itibaren İsrail’e tüm uçuşlarını bir hafta sür..
Gurbetçi genç Almanya'nın içine düştüğü durumu böyle anlattı
Dünya

Gurbetçi genç Almanya'nın içine düştüğü durumu böyle anlattı

Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizlerle boğuşan Avrupa'nın önde gelen ülkesi Almanya sokaklarından bir video paylaşan gurbetçi ülkenin sağl..
Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada
Gündem

Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada

Samsun'un Atakum ilçesinde bir öğretmenin eşini iş yerinde darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken çift birbirinden şikayetçi olmad..
Savaş başlıyor mu? İran kararı sonrası İngiltere'den olay İsrail hamlesi
Dünya

Savaş başlıyor mu? İran kararı sonrası İngiltere'den olay İsrail hamlesi

Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından İngiltere'den flaş bir hamle geldi. Tahran Büyükelçiliğini geçici olarak kapatan Londra yönetimi, T..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23