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Gündem Alkollü mekandan çıkan polis şehri karıştırdı
Gündem

Alkollü mekandan çıkan polis şehri karıştırdı

Bilecik'te polis memuru Murat P., tartıştığı Volkan A. isimli şahsa tabancasıyla ateş açtı. Kurşunlar şahsa isabet etmezken, polis memuru Murat P. meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 14:35:00 -
Alkollü mekandan çıkan polis şehri karıştırdı

Olay Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi İçtimai Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki akollü bir mekandan çıkan polis memuru Murat P. ile inşaat işiyle uğraştığı belirtilen Volkan A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine üzerindeki beylik tabancasını çıkartan polis Murat P. Volkan A.'ya 6 el ateş etti. Kurşunlar şahsa isabet etmezken, çevredeki araçlara ve bir eve isabet etti.

Polis memuru Murat P. meslektaşları tarafından gözaltına alınırken, yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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