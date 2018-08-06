Alkollü genç şakalaşırken arkadaşını vurdu!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi geceleyin şakalaştığı arkadaşını silahın ateş alması sonucu yaraladı.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Asarlı köyünde gece 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol aldıkları sırada S.D. (64) silahı ile oynarken yanlışlıkla arkadaşı N.S.’yi (64) kolundan ve kasığından vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan N.S.’nin hayati tehlikesi bulunmazken, S.D. ise Çaylıoğlu Jandarma Karakolu’na giderek silahı ile birlikte teslim oldu.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.