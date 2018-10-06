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Alkollü araç kullanırken yakalandı, 'hasta ziyaretine gidiyorum' dedi

Karabük'te, 1.83 promil alkollü olduğu belirlenen Mustafa O.(54), "Ben hasta ziyaretine gidiyorum, bir şey yapmadım ki?" dedi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 16:00
Alkollü araç kullanırken yakalandı, 'hasta ziyaretine gidiyorum' dedi

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri alkol denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Gece saatlerinde kontrol noktasında durdurulan otomobilin sürücüsü Mustafa O.'nun 1.83 promil alkollü olduğu belirlendi. Mustafa O., elinden hiç düşürmediği cep telefonuyla sürekli birileriyle görüştü. Mustafa O. kendisine ceza yazan polise, "Bir hasta ziyaretine gelelim dedik başımıza gelenlere bak. Benim alkolsüz birini mi bulmam lazım. Ehliyetime 6 ay mı el koyacaksınız? Yapma gözünü seveyim. Ben hasta ziyaretine gidiyorum, bir şey yapmadım ki?" dedi.

Mustafa O.'nun ehliyetine 6 ay konulurken, alkollü araç kullanmaktan 1002 TL ceza kesildi. Otomobili ise arkadaşına teslim edildi.

'Ağabeyim çok içti, yemin ediyorum ben 2 bira içtim'

0.53 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlenen otomobil sürücüsü Orçun G. ise (39) de polisi ikna etmeye çalışarak, "Ağabeyim çok içti. Yemin ediyorum ben 2 bira içtim. Lütfen" dedi. Orçun G.'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 TL, alkollü araç kullanmaktan 1002 TL ceza kesildi.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 16:00
  1. Karabük
  2. alkollü araç kullanma
  3. Trafik denetimi

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