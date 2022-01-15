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Dünya Alkolik şahıs markette dehşet saçtı!
Dünya

Alkolik şahıs markette dehşet saçtı!

Rusya'da saatin 22.00'ı geçmesi nedeniyle yasaktan dolayı kendisine alkol satılmayan bir adam, marketi ateşe verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 12:32:00 -

Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinin Plast kentinde bir kişi, gece saatlerine doğru bir markete giderek, alkol almak istedi. Yerel saatle 22.00’den itibaren başlayan alkol satış yasağı nedeniyle kendisine alkol satamayacağını söyleyen market çalışanlarına kızan şahıs, elindeki içki şişesinde bulunan alkolü yere dökerek marketi ateşe verdi. Şahıs, ardından hızla markette kaçarken, iki market çalışanı yangını kendi imkanlarıyla söndürdü.

Olayın ardından markete gelen polisler, güvenlik kamerası görüntülerinden marketi ateşe veren şahsın kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Çıkan yangında ise sadece marketteki buzdolabında maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

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