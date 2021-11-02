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Medya Alkole zam gelince ucuz içki ile kafayı mı çektiler? Sözcü'den doğalgaz zammı çarpıtması!
Medya

Alkole zam gelince ucuz içki ile kafayı mı çektiler? Sözcü'den doğalgaz zammı çarpıtması!

Sözcü gazetesi, BOTAŞ tarafından "büyük sanayi kuruluşları ile büyük ticari kuruluşlara" yapılan doğalgaz zammını, konutlara da zam yapılmış imasıyla manşetinden kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 17:34:00 - 2021-11-02 17:57:59
Alkole zam gelince ucuz içki ile kafayı mı çektiler? Sözcü'den doğalgaz zammı çarpıtması!

 Yeniakit.com.tr 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), artan doğalgaz maliyetlerini Kasım ayında konutlara yansıtmadığını belirterek, "büyük sanayi kuruluşları ile büyük ticari kuruluşlara" zam yapıldığını duyurmuştu.

Sözcü'nün editörü, alkole % 11 zam geldiğini öğrenince, ucuz içki ile kafayı mı çekti?

Sözcü gazetesi, büyük sanayi kuruluşları için yapılan doğalgaz zammını, sanki konutlar için de gelmiş gibi manşetine taşıdı. Başlıkta tüm doğalgaz satışının zamlandığı ima edilirken, haberin içinde küçücük punto ile "konuttaki doğalgaz zamlanmadı." ifadesi kullanıldı.

Sözcü sanki doğalgaz zammı konutlara yapılmış gibi, "Kara kış bastırmadan, zam sağanağı bastırdı. Yandık." ifadeleri ile doğalgaz zammının "büyük sanayi kuruluşları ile büyük ticari kuruluşlara" yapıldığını, manşetinden belirtmedi. Öte yandan alkollü içeceklere ve LPG'ye yapılan zam da haberin içinde yer aldı.

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