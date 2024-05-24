Alkole, konsere, heykele, gezilere, makam odalarına var CHP’de bir tek işçiye para yok

Söz konusu işçi ve emek olduğunda mangalda kül bırakmayan ve her fırsatta iktidarın personel ücretlerine yaptığı zammı beğenmeyen Özgür Özel’e bağlı CHP’li belediyelerde çalışan işçiler, maaşlarını dahi alamıyor. Ele geçirdikleri belediyeleri yandaş arpalığına çeviren, adrese teslim ihalelerle, konserlerle ve heykellerle bütçeleri sıfırlayan CHP’li başkanların yönetimindeki belediyelerde derin bir maaş krizi yaşanırken personel maaşlarını almak için eylem yapıyor.

YÜZSÜZLÜĞÜN BU KADARINA PES

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in bastırmasıyla İzmir’in Foça ilçesinde belediye koltuğunu oturtulan Saniye Bora Fıçı, çalışanların maaşlarını kasada para yok diye ödemedi. Fıçı, İller Bankası’ndan gelen paradan memurlara sadece 10’ar bin TL maaş yatırdı. Diğer yandan Foça Belediyesi Bağ-Kent Şirketi’nde çalışan işçiler de üç aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Üç ayda sadece 10 bin ve 12 bin 500 lira maaş yatırıldığını, kadrolu işçilere de 6 ikramiyenin henüz ödenmediği belirten işçilerin, Foça Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda yaptığı eyleme pişkin bir şekilde Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da katıldı.

SÖZDE EN YÜKSEK MAAŞI VERİYOR

Yerel seçimler öncesi en yüksek işçi maaşı Bayraklı Belediyesinde şeklinde açıklamalar yaparak protokoller imzalayan CHP’li Bayraklı Belediyesinin de memur ve işçi maaşlarını ve yemek paralarını ödemediği ve eksik yatırdığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde CHP’li Bayraklı Belediyesinde çalışan memurlar ve sendika temsilcileri, maaşlarının eksik yatırılması ve yemek ücretlerinin ödenmemesi sebebiyle belediye önünde eylem yaptı.

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BÜYÜKŞEHİRE SIÇRADI

CHP’li ilçe belediyelerinde yaşanan maaş krizi İzmir Büyükşehir Belediyesine de sıçradı. Metro A.Ş’de ay başında maaşlarla birlikte yatması öngörülen bayram mesaileri, iş riski ücretleri, gıda yardımı ve yemek paraları yatmadı. Bunun üzerine çalışanlar eylem kararı aldı. İzmir Metro Ana Binası önünde bir araya gelerek maaşlarını alamadıkları ve kesintiler yüzünden eylem düzenlerken grup adına basın açıklaması yapan Demiryol İş Sendika Başkanı Hamdullah Giral, belediye yönetiminden çalışanlara ‘İşinizi bırakmayın, sendikanın yapacağı açıklamaya katılmayın, yoksa işinizden olursunuz’ şeklinde mobbing mesajları geldiğini ifade etti.

İSTANBUL KARTAL’DA KRİZ SÜRÜYOR

Seçimlerde CHP’li Gökhan Yüksel’in koltuğa tekrar oturduğu Kartal Belediyesinde de maaş krizi devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda çalışanlarının maaşlarının yarısını ödeyen ve yemek kartlarına bloke koyan belediyenin, ödemediği maaşların 60 milyon TL’ye ulaştığı ortaya çıktı. AK Parti İBB Meclis Üyesi Haydar Göksu, Yüksel’in çalışanların alacaklarının mayıs sonuna kadar ödenecek sözünü hatırlatarak, “Verilen sözlerin takipçisi olacağımızı tüm emektar kardeşlerimizin bilmesini isteriz” dedi.