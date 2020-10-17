Alkol zehirlenmesiyle 8 günde 55 kişi öldü

Emniyet güçlerinin sahte içki üretim ve satışına yönelik operasyonları da sürüyor. Ülke genelinde 9 Ekim’den bu yana İzmir’de 22, İstanbul’da 10, Kırıkkale’de 7, Mersin’de 6, Aydın’da 3, Muğla ve Tekirdağ’da 2’şer, Kırklareli, Trabzon ve Zonguldak’ta birer olmak üzere metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 55’e çıktı. Sahte içki imalatı ve satışına karşı operasyonların devam ettiği Türkiye genelinde emniyet güçleri, 9 Ekim’den bu yana yaptıkları operasyonda 274 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 71’i tutuklandı. Diğer şüphelilerin bir bölümü serbest bırakılırken, bazılarının ise emniyet ve adliyedeki işlemleri sürüyor.