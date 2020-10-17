  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Alkol zehirlenmesiyle 8 günde 55 kişi öldü
Gündem

Alkol zehirlenmesiyle 8 günde 55 kişi öldü

Yasadışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte içki, can almaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 17:18:00 -
Alkol zehirlenmesiyle 8 günde 55 kişi öldü

Emniyet güçlerinin sahte içki üretim ve satışına yönelik operasyonları da sürüyor. Ülke genelinde 9 Ekim’den bu yana İzmir’de 22, İstanbul’da 10, Kırıkkale’de 7, Mersin’de 6, Aydın’da 3, Muğla ve Tekirdağ’da 2’şer, Kırklareli, Trabzon ve Zonguldak’ta birer olmak üzere metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 55’e çıktı. Sahte içki imalatı ve satışına karşı operasyonların devam ettiği Türkiye genelinde emniyet güçleri, 9 Ekim’den bu yana yaptıkları operasyonda 274 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 71’i tutuklandı. Diğer şüphelilerin bir bölümü serbest bırakılırken, bazılarının ise emniyet ve adliyedeki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakanlıktan tarihi keşif açıklaması
Gündem

Bakanlıktan tarihi keşif açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Nejat İşler'in skandalı patlak verdi
Gündem

Nejat İşler'in skandalı patlak verdi

Oyuncu Nejat İşler hakkında 15 Temmuz'da yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma açıldı.
Türkiye'den sert sözler!
Gündem

Türkiye'den sert sözler! "Bunların hesabını mutlaka verecekler"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Ermenistan için sert sözler söyledi.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay