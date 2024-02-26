  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yıllarca CHP'ye oy vermişti Yaşar Alptekin kime oy verdiğini açıkladı

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

Bir ilimizin başına talih kuşu konmuş olabilir! 'Doğalgaz var' iddiaları üzerine apar topar bölgeye gidildi

Bir yanda ülkeye değer katan projeler diğer yanda heykele konsere gömülen paralar! Eser siyaseti! Eşek siyaseti

Akşener’in "Kemal Derviş"i istifa ediyor! ABD'den ithal ekonomist

Elazığ'da maden ocağında göçük yaşandı! Toprak altında kaç kişi olduğu belli oldu

İstanbul'da ulaşım çilesi! Haftanın ilk iş gününde yine metro arızalandı

Tüm İsrail, Türkiye ile ilgili bu gelişmeye kilitlendi! Tedirgin bir şekilde bekliyorlar, sadece saatler kaldı

Alçak İsrail ordusu, Gazze'de Mehmetçik mezarlıklarını tahrip etti!

Mozambik'te Alman ve Afrikalının Türkçe sohbeti gündem oldu
Gündem Alkol yine felaketi getirdi! 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 sürücü alkollü çıktı
Gündem

Alkol yine felaketi getirdi! 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 sürücü alkollü çıktı

Yeniakit Publisher
2024-02-26 16:03:00 -
Alkol yine felaketi getirdi! 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 sürücü alkollü çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirlemede kazada, 2 sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

Alkol yine felaketi beraberinde getirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

Alanya istikametine seyir halindeki Kenan Ö.'nün kullandığı otomobil bariyerlere çarptı. Aynı istikamette ilerleyen Mustafa K., kaza yapan otomobile yardım için duran Ergün A.'nın kullandığı kamyonete çarpmamak için önce yolun sağındaki bordürlere, ardından da başka bir otomobile çarptı. Kazada bir otomobil devrildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralı araç sürücüleri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerde trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle trafik normale döndü.

Kaza yapan araç sürücülerinden Mustafa K. 1,5 promil, Kenan Ö.'nün 2,99 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücülere 6 bin 439’şar TL para cezası uygulanırken sürücü belgelerine 6 aylığına el konuldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23