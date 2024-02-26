Alkol yine felaketi getirdi! 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 sürücü alkollü çıktı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirlemede kazada, 2 sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.
Alkol yine felaketi beraberinde getirdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.
Alanya istikametine seyir halindeki Kenan Ö.'nün kullandığı otomobil bariyerlere çarptı. Aynı istikamette ilerleyen Mustafa K., kaza yapan otomobile yardım için duran Ergün A.'nın kullandığı kamyonete çarpmamak için önce yolun sağındaki bordürlere, ardından da başka bir otomobile çarptı. Kazada bir otomobil devrildi.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralı araç sürücüleri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerde trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle trafik normale döndü.
Kaza yapan araç sürücülerinden Mustafa K. 1,5 promil, Kenan Ö.'nün 2,99 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücülere 6 bin 439’şar TL para cezası uygulanırken sürücü belgelerine 6 aylığına el konuldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO