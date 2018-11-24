Alkol ve sigara DNA’da hasar yapıyor



Sperm hasarı babadan oğula geçiyor ve dört kuşak devam ediyor. Yapılan deneyler, tarımda kullanılan kimyasallara maruz kalınmasıyla da ortaya çıkan sperm hasarının dört nesil sonrasına aktarıldığını ortaya çıkardı.

Bilim adamları, sigara ve alkol kullanan babaların, sadece kendilerine değil çocuklarına da zarar verdiklerinin farkında olmaları gerektiğini belirttiler.

Çalışmada babanın sağlığının, gelecek nesillerin sağlığında düşünülenden daha büyük rol oynadığı ortaya konuldu.

Moskova’da Idaho Üniversitesi’nde yapılan araştırmada prostat büyümesi, hasarı, kısırlık ve böbrek sorunlarının belirtileri görüldü.

Benzer bir çalışmada ABD ve İngiltere’den bilim adamları da, çok fazla alkol ve sigara tüketiminin sperm hücrelerinin DNA’sında değişime yol açabildiğini vurgulayarak, bir kere sperm hücresi DNA’sının hasar görmesinden sonra da onarım sağlayacak bir mekanizmanın bulunmadığına işaret ettiler.