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"Alkol, sigara yok" dedi, fiyatını söyledi... Sahibinden satılık böbrek ilanı!

Sosyal medyada böbrek satış ilanlarının artması dikkat çekerken, yetkililere önlem alınması için çağrılar yapılıyor.

06 Kasım 2018 Salı 10:26
"Alkol, sigara yok" dedi, fiyatını söyledi... Sahibinden satılık böbrek ilanı!

Sosyal medya platformlarında ya da internet portallarında satılık böbrek ilanları her geçen gün artıyor. 

Milliyet gazetesi yazarı Çiğdem Yılmaz, sosyal medya platformlarından Facebook, Instagram ya da Twitter üzerinde "Böbreğimi satıyorum", "Böbreğimi satmak istiyorum", "Satılık böbrek arayanlar", "Böbrek arayanlar" ilanlarını takip etti, böbreğini satmak isteyenlerle alıcı gibi konuştu. İşte Yılmaz'ın yaptığı konuşmalar ve aldığı cevaplar...

AİLE BORCUNU ÖDEMEK İÇİN SATIYOR...

* Merhaba, internetteki satılık böbrek ilanı için aradım.
- Buyurun.

* Kiminle görüşüyorum, böbreğini satacak kişi siz misiniz?
- Ben Burak, böbreğini satan kişi erkek kardeşim, 28 yaşında.

* Peki neden sattığını öğrenebilir miyim?
- Ailemizin borcu var ondan dolayı satıyor.

* Neden siz değil de kardeşiniz?
- Çünkü ben alkol kullanıyorum. Kardeşim ne alkol ne de sigara kullanıyor. Bir de ben evliyim, borç ailemin borcu. Kendileri böyle bir karar aldı.

"Ailem 80 bin TL diyor"

* Kardeşinizin herhangi bir sağlık problemi var mı ya da kullandığı bir ilaç?
- Hayır, herhangi hastalığı yok, doktor kontrolünde verebiliriz.

* Peki kaç paraya satmayı düşünüyorsunuz?
- Ailem 80 bin TL diyor. Anca bu fiyatla borçlarımızı kapatabiliriz.

"Satmıyorum, bağışlıyorum"

Facebook'ta "Böbreğimi bağışlıyorum" diye paylaşımda bulunan A.Y. ile yapılan konuşma da şöyle:

* Merhaba, satılık böbrek için rahatsız ettim.
- Bağışlıyorum diyelim.

* Peki neden bağışlıyorsunuz?
- Sevaba girmek istiyorum.

* Bağışlıyorum yazmışsınız ücret talep edecek misiniz?
- Ben 18 bin dolar diyorum.

* Peki paraya acil mi ihtiyacınız var, nakil olur olmaz hemen ödememiz mi gerekiyor hepsini?
- Yani…

* Peki neden satıyorsunuz?
- Satmıyorum hanımefendi bağışlıyorum.

* 18 bin dolara mı bağışlıyorsunuz?
- Yani…

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 10:26
  1. satılık böbrek
  2. böbrek arayanlar

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