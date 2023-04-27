Alkol parası çekemeyince sosyal medyada hedef gösterdi! Kuveyttürk'ten 'sözleşme' açıklaması geldi
Kuveyttürk banka hesabına sahip bir sosyal medya kullanıcısı içkili mekanda kartından hesap ödeyemeyince bankayı sosyal medyada hedef gösterdi. Kuveyttürk yönetiminden 'sözleşme' açıklaması geldi.
Yeniakit.com.tr
Sosyal medya kullanıcısı, "Bugün Kadıköy'de bir konsere gittim. Gitmişken iki de bira içtim. Hesap kısmında ise ilginç bir şey öğrendim. Kueyttürk banka kartınızla içkili mekanda ödeme yapamıyorsunuz. Kendi paramı istediğim yerde harcayamadım bugün. Neyse, Twiti attım şimdi kapatacağım hesabı." dedi.
Hedef gösterilen Kuveyttürk Bankası'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.
Kuveyttürk'ün açıklamasında, sözleşme maddelerinde yer alan bilgiler paylaşıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Bir sosyal medya kullanıcısı, alkol aldığı mekanda Kuveyttürk banka kartıyla hesabı ödeyemediği için bankayı hedef gösterdi.
Müşteri kartını; içki, şans oyunu, domuz ürünleri, cinsel istismar vb. gibi bankanın çalışma prensiplerine açıkça aykırı işlemlerde kullanmayacağını, aksi halde kartının iptal edileceğini bildiğini kabul ve taahhüt eder.