  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya “Alkol kokusuyla…” Sevda Türküsev’den ‘Yobaz Hacer’e ayar!
Medya

“Alkol kokusuyla…” Sevda Türküsev’den ‘Yobaz Hacer’e ayar!

Ayasofya’daki teravihle ilgili “Ter ve ayak kokusu buraya kadar geldi” diyerek skandal sözlerle kinini kusan ‘Yobaz Hacer’e Sevda Türküsev ayar verdi. Türküsev, “Sizin kalbiniz yobaz. Uçaklarda sinir bozucu alkol kokusunu soluyarak geliyoruz, biz birşey diyor muyuz?” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 23:35:00 - 2022-04-06 23:35:27

88 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii’nde, Ramazan dolayısıyla ilk kez teravih namazı kılınmasına Hacer Yeni isimli ‘densiz’ alçakça sözler sarfetmişti. 

“Sizin kalbiniz yobaz”

Gazeteci Sevda Türküsev, o skandal sözlerin sahibi Hacer Yeni’ye, youtube kanalından sert sözlerle yüklendi: Türküsev, şunları söyledi: 

“Halbuki sizin kalbiniz yobaz. Yüzlerce uçuş yaptım ve uçakta o sinir bozucu alkol kokusunu soluyarak geliyoruz. Sesimizi çıkartmıyoruz. Siz önce kendi ruhunuzun temizliğine ve pisliğine bakın. Ruhu temiz insan, hangi inançtan olursa olsun insan küçümsemez, mabede böyle şeyler söylemez.” 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

recep

Sayın Türküsev, siz/biz onların alkolüne bir şey demediğimiz için onlar bizim her kutsalımıza füütursuzca saldırma haklarını kendilerinde görüyorlar. Siz hacer hanıma ismini değiştirme teklifini yapsanız, Hacer ismi bu bayana çoook fzla, bu ismi hiç mi hiç haketmemiş.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay