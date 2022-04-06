“Alkol kokusuyla…” Sevda Türküsev’den ‘Yobaz Hacer’e ayar!

88 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii’nde, Ramazan dolayısıyla ilk kez teravih namazı kılınmasına Hacer Yeni isimli ‘densiz’ alçakça sözler sarfetmişti.

“Sizin kalbiniz yobaz”

Gazeteci Sevda Türküsev, o skandal sözlerin sahibi Hacer Yeni’ye, youtube kanalından sert sözlerle yüklendi: Türküsev, şunları söyledi:

“Halbuki sizin kalbiniz yobaz. Yüzlerce uçuş yaptım ve uçakta o sinir bozucu alkol kokusunu soluyarak geliyoruz. Sesimizi çıkartmıyoruz. Siz önce kendi ruhunuzun temizliğine ve pisliğine bakın. Ruhu temiz insan, hangi inançtan olursa olsun insan küçümsemez, mabede böyle şeyler söylemez.”