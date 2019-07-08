0553 313 94 23

Alkol bağımlılığı Avrupa’da güvenlik sorunu haline geldi

Başkent Üniversitesi’nden Dr. Sezgin Mercan, Avrupa’da 12 milyon alkol bağımlısı bulunduğunu belirterek, artık bunun bir güvenlik sorunu haline geldiğine dikkat çekti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:44
Alkol bağımlılığı Avrupa’da güvenlik sorunu haline geldi

Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sezgin Mercan, Avrupa’nın alkol kullanımına yönelik sınırlamalarını, değerlendirdi.

Mercan, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde alkol tüketimi ve alkol bağımlılığı üzerine çalışmalar yapıldığını, Uluslararası Sağlık Örgütü’nün de bu konuda ciddi çalışmaları bulunduğunu söyledi.

“Almanya’da alkol bağımlısı sayısı 2 milyona yakın”

AB ülkelerinin, bağımlılıklara sınırlama getirirken temel hak ve özgürlüklerle ilgili boyutunu da göz önünde bulundurmaya çalıştığını dile getiren Mercan, “Çünkü önlemlerin özgürlüklerin kısıtlanması, temel insan haklarına aykırı hamlelerin yapılması gibi bir sonuca yol açmaması gözetiliyor. Yunanistan’dan Finlandiya’ya kadar uzanan bir dalga var bu bağlamda. Engelleme ve kısıtlama odaklı önlemler görülür pratikte, ama engelleme ne dereceye kadar kabul edilebilir tartışması var. Dolayısıyla yönetmenin daha fazla öne çıkarılması beklenebilir. Yani bağımlılık oluşturabilecek ürünlerin tüketiminin yönetilmesi öne çıkarılabilir; elbette uyuşturucu yasağı bunun dışındadır” ifadelerini kullandı.

Mercan, bağımlılığın adeta sosyal bir kriz yönetimi olduğuna değinerek, bu krizin ciddiyetini ortaya koyan istatistikleri şöyle aktardı:

Avrupa’da alkol bağımlılığı, artık sağlık sorunu olmaktan çıkıp, bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Avrupa Birliği genelinde yaklaşık 12 milyon alkol bağımlısı bulunuyor. Almanya’da her yıl 74 bin kişinin alkol ve sigaradan hayatını kaybettiğini gösteren istatistikler var. Yine Almanya’da alkol bağımlısı sayısının 2 milyona yaklaştığı bir tablo var. Bu temel bir sağlık sorunudur. Konu adeta güvenlik-demokrasi ikilemini de hatırlatır niteliktedir.

Ekonomik krizler, işsizlik, göç, mülteci krizi gibi sorunların bireyler ve toplumlar üzerinde baskı yaptığına dikkati çeken Dr. Mercan, “Bunların hepsi doğrudan ve dolaylı yollardan birbiriyle bağlantılıdır. Tabii aile kurumunun durumunu da düşünmek gerekmektedir. Bağımlıların yaşadığı ailevi sorunlar, gerek aile içinde gerekse de dışında şiddete maruz kalmaları gibi travmatik olaylar da bağımlılık sorununu büyütmektedir” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:44
  1. Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sezgin Mercan
  2. alkol bağımlılığı
  3. Uluslararası Sağlık Örgütü
  4. AB ülkeleri
  5. Ekonomik kriz
  6. işsizlik
  7. göç
  8. mülteci krizi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'nın ihracatı mayısta arttı
    1. Almanya'nın ihracatı mayısta arttı
    2. Kuzey Ege’de düzensiz göçmene geçit yok
    3. Şaban Yılmaz kimdir nereli ve kaç..
    4. Dekan Taşmektepligil kansere yenik..
    5. "Ayaklarımız yere sağlam basmalı"
    6. 2019 yılı kurban tanıtım toplantısı..
    7. 15 Temmuz gazisi anlattı: Erdoğan..
    8. 3 metrelik dev vatozu görüntüleyen..
    9. Kuşadası Belediyesi’nde görev..
    10. Afyonkarahisar’da fasulye hasadı..
    11. GRAFİKLİ - İz bırakan bir muallim:..
    12. GRAFİKLİ - İz bırakan bir muallim:..
    13. Girişimciye destek yağmuru
    14. İki araç kafa kafaya çarpıştı
    15. Avrupa borsaları
    16. Rusya'nın Gürcistan kararı Türkiye'ye..
    17. Genç girişimciler dünya sosyetesinin..
    18. Turkcell'den veri merkezlerine 2..
    19. Sahipsiz köpeklere parazit bakımı
    20. Büyükçekmeceli çocuklardan renkli..
    21. MEB'den 10 maddede "özel okul tercih"..
    22. Akü hırsızları güvenlik kameralarına..
    23. Eyyübiyeli gençler yaz kampına..
    24. THY’nin ’Rüya’ uçağı, şehit Eren..
    25. Ahır yangını söndürüldü
    26. Rusya'daki sel
    27. Gaziantep’ten Japon turist atağı
    28. "Gençlerbirliği layık olduğu yerde"
    29. Mağarada besihane
    30. Yaz ayında güneş lekelerine dikkat
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’