Alkol bağımlılığı Avrupa’da güvenlik sorunu haline geldi

Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sezgin Mercan, Avrupa’nın alkol kullanımına yönelik sınırlamalarını, değerlendirdi.

Mercan, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde alkol tüketimi ve alkol bağımlılığı üzerine çalışmalar yapıldığını, Uluslararası Sağlık Örgütü’nün de bu konuda ciddi çalışmaları bulunduğunu söyledi.

“Almanya’da alkol bağımlısı sayısı 2 milyona yakın”

AB ülkelerinin, bağımlılıklara sınırlama getirirken temel hak ve özgürlüklerle ilgili boyutunu da göz önünde bulundurmaya çalıştığını dile getiren Mercan, “Çünkü önlemlerin özgürlüklerin kısıtlanması, temel insan haklarına aykırı hamlelerin yapılması gibi bir sonuca yol açmaması gözetiliyor. Yunanistan’dan Finlandiya’ya kadar uzanan bir dalga var bu bağlamda. Engelleme ve kısıtlama odaklı önlemler görülür pratikte, ama engelleme ne dereceye kadar kabul edilebilir tartışması var. Dolayısıyla yönetmenin daha fazla öne çıkarılması beklenebilir. Yani bağımlılık oluşturabilecek ürünlerin tüketiminin yönetilmesi öne çıkarılabilir; elbette uyuşturucu yasağı bunun dışındadır” ifadelerini kullandı.

Mercan, bağımlılığın adeta sosyal bir kriz yönetimi olduğuna değinerek, bu krizin ciddiyetini ortaya koyan istatistikleri şöyle aktardı:

“Avrupa’da alkol bağımlılığı, artık sağlık sorunu olmaktan çıkıp, bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Avrupa Birliği genelinde yaklaşık 12 milyon alkol bağımlısı bulunuyor. Almanya’da her yıl 74 bin kişinin alkol ve sigaradan hayatını kaybettiğini gösteren istatistikler var. Yine Almanya’da alkol bağımlısı sayısının 2 milyona yaklaştığı bir tablo var. Bu temel bir sağlık sorunudur. Konu adeta güvenlik-demokrasi ikilemini de hatırlatır niteliktedir.”

Ekonomik krizler, işsizlik, göç, mülteci krizi gibi sorunların bireyler ve toplumlar üzerinde baskı yaptığına dikkati çeken Dr. Mercan, “Bunların hepsi doğrudan ve dolaylı yollardan birbiriyle bağlantılıdır. Tabii aile kurumunun durumunu da düşünmek gerekmektedir. Bağımlıların yaşadığı ailevi sorunlar, gerek aile içinde gerekse de dışında şiddete maruz kalmaları gibi travmatik olaylar da bağımlılık sorununu büyütmektedir” şeklinde konuştu.