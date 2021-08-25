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Eğitim Alkol alıp kan döktü
Eğitim

Alkol alıp kan döktü

Kocaeli'de açık bir otoparkta alkol alan arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 03:14:00 -
Alkol alıp kan döktü

Olay, gece yarısı İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanının üst katında bulunan açık otoparkta meydana geldi. Otoparkta birlikte alkol alan arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracındaki pompalı tüfeği alan ismi öğrenilemeyen kişi, Furkan O.nun bacaklarına doğru 1 el ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan Furkan O. kanlar içerisinde yere yığılırken, silahlı zanlı olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Silah sesini duyarak bölgeye gelen bekçilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Furkan O., ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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