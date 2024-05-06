Alkışlayanlara ne demeli! Faşist ümit Hz. Ömer’in ismiyle dalga geçti
Sosyal medyadaki ergenlere oynamak için siyaseti ayağa düşüren Zafer Partisi Genel Başkanı, ırkçı Ümit Özdağ bu kez iyice küstahlaşarak Hz. Ömer efendimizin ismiyle dalga geçmeye kalktı.
Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın, “Sosyal medya soytarısı, tescillenmiş siyasi provokatör” diyerek ipliğini pazara çıkardığı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez İslami değerlerimize yönelik rezil ifadelerle gündem oldu.
Siyasi sorunlara çözüm üretmek yerine X’teki ergen kitlesine oynayan Özdağ, bu kez sahneye çıkıp “soytarılık” yapmaya kalktı.
Hastane sırasında yabancılara öncelik verildiği yalanıyla provokatif ifadeler kullanan Özdağ, “Hastaneye gidiyorsunuz, altıncı sıradasınız birden yediye düşüyorsunuz neden? Ömer Ebu Lebleb geliyor mesela, sizi geçiyor.” dedi.
Özdağ’ın mide bulandırıcı ifadelerini salonda alkışlayanların olması ayrıca dikkat çekti!..
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