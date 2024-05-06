  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Alkışlayanlara ne demeli! Faşist ümit Hz. Ömer’in ismiyle dalga geçti
Siyaset

Alkışlayanlara ne demeli! Faşist ümit Hz. Ömer’in ismiyle dalga geçti

Yeniakit Publisher
2024-05-06 10:54:00 -

Sosyal medyadaki ergenlere oynamak için siyaseti ayağa düşüren Zafer Partisi Genel Başkanı, ırkçı Ümit Özdağ bu kez iyice küstahlaşarak Hz. Ömer efendimizin ismiyle dalga geçmeye kalktı.

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın, “Sosyal medya soytarısı, tescillenmiş siyasi provokatör” diyerek ipliğini pazara çıkardığı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez İslami değerlerimize yönelik rezil ifadelerle gündem oldu.

Siyasi sorunlara çözüm üretmek yerine X’teki ergen kitlesine oynayan Özdağ, bu kez sahneye çıkıp “soytarılık” yapmaya kalktı.

Hastane sırasında yabancılara öncelik verildiği yalanıyla provokatif ifadeler kullanan Özdağ, “Hastaneye gidiyorsunuz, altıncı sıradasınız birden yediye düşüyorsunuz neden? Ömer Ebu Lebleb geliyor mesela, sizi geçiyor.” dedi.

Özdağ’ın mide bulandırıcı ifadelerini salonda alkışlayanların olması ayrıca dikkat çekti!..

Oruç tutan futbolcularına saygısızlığıyla gündem olmuştu! Ümit Özdağ'ın yeni başdanışmanı Ümit Özat
Oruç tutan futbolcularına saygısızlığıyla gündem olmuştu! Ümit Özdağ'ın yeni başdanışmanı Ümit Özat

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oruç tutan futbolcularına saygısızlığıyla gündem olmuştu! Ümit Özdağ'ın yeni başdanışmanı Ümit Özat

Ümit Özdağ'ın beslemesi Erdi Can Yıldız'dan Akit Medya'ya skandal tehdit!
Ümit Özdağ'ın beslemesi Erdi Can Yıldız'dan Akit Medya'ya skandal tehdit!

Gündem

Ümit Özdağ'ın beslemesi Erdi Can Yıldız'dan Akit Medya'ya skandal tehdit!

Irkçı Ümit Özdağ’a çok büyük şok! Bu gelişme, resmen feleğini şaşırtacak
Irkçı Ümit Özdağ’a çok büyük şok! Bu gelişme, resmen feleğini şaşırtacak

Siyaset

Irkçı Ümit Özdağ’a çok büyük şok! Bu gelişme, resmen feleğini şaşırtacak

MHP Ümit Özdağ'ın feleğini şaşırttı, rezil etti! 'Sosyal medya soytarısı'
MHP Ümit Özdağ'ın feleğini şaşırttı, rezil etti! 'Sosyal medya soytarısı'

Siyaset

MHP Ümit Özdağ'ın feleğini şaşırttı, rezil etti! 'Sosyal medya soytarısı'

9
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Toshiba

Irkçılığına şimdi gavurluk ünvanını ekledi.

fuat

tam bir belhumadal !!!
TÜM YORUMLARA GİT ( 9 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23