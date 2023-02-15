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Yaşam Alkışlanacak hareket! Para dolu çantayı teslim ettiler
Yaşam

Alkışlanacak hareket! Para dolu çantayı teslim ettiler

Enkazda bulunan para dolu çanta polislere teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 19:49:00 -
Alkışlanacak hareket! Para dolu çantayı teslim ettiler

Kütahya’dan Hatay’a arama kurtarma çalışmaları için giden madenciler, buldukları para dolu çantayı polise teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgeye ülkenin her yerinden ekipler sevk edildi. Kütahya’dan, Hatay’a çalışmalar için gelen madenciler takdir toplayacak harekete imza attı. Bölgede onlarca can kurtaran ve Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğü’nde görevli Adem Girgin ile ekip arkadaşları enkazda sürdürdükleri çalışmalar esnasında siyah bir çanta gördü. İçi para dolu olduğu öğrenilen çanta, madenciler tarafından bölgedeki emniyet ekiplerine teslim edildi.

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