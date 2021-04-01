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Gündem Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya
Gündem

Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'a karşı alınan Dağlık Karabağ zaferinde büyük paya sahip olan SİHA'ların üreticisi Selçuk Bayraktar'a madalya taktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 14:45:00 - 2021-04-01 15:09:14

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü makamında kabul etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, Bayraktar'a madalya taktı. 

SİHA'lar zafere giden yolu açmıştı

Azerbaycan, Bayraktar SİHA'larını İkinci Karabağ Savaşı'nda kullanmış ve bu SİHA'lar savaşta belirleyici rol oynamıştı. 

Azerbaycan havadaki hakimiyetinin sayesinde kısa sürede zafere ulaşmıştı. 

Bu zaferdeki katkısı nedeniyle Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'da çok sevilen bir isim oldu.

Baykar konuya ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı tweette Selçuk Bayraktar'ın, Aliyev'in elinden aldığı madalyaya ilişkin fotoğraf karelerini paylaştı.

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Yorumlar

Yocu

Allahına gurban. Kocum behh.  
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