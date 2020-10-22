Aliyev'den Rusya'nın önerisine yeşil ışık! Ancak bir şartı var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la Dağlık Karabağ'ı konuşmaya hazır olduğunu, ancak tarafların krizi istikrara kavuşturmaktan uzak olduğunu düşündüğünü ifade etti.

"Putin'den davet almadım"

Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bölgedeki durumu konuşmak için Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirmesi yönünde bir davet almadığını kaydetti. Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış güçlerinin gönderilmesine karşı olmadıklarını belirten Aliyev, Bakü'nün kendi koşullarını sunacağını ekledi. Aliyev, "Uluslararası gözlemciler veya barış gücü temel ilkelerin bir kısmını oluşturuyor. Ama bu sonuncu kısımdır. Ele alınması gereken son konulardan biridir ve elbette iki taraf Azerbaycan ve Ermenistan uluslararası gözlemcilerin veya barış gücünün kim olacağına karar vermelidir" ifadelerini kullandı.

"Referandum söz konusu olamaz"

Dağlık Karabağ konusunda referandum yapılmasına asla rıza göstermeyeceklerini vurgulayarak, "Dağlık Karabağ'da referandum olmayacak. Biz müzakereler döneminde bunu kabul etmedik. Ve şimdi bölgenin büyük bölümünü geri almışken referandum söz konusu olamaz" dedi.

Rusya gözlemci yerleştirmek istemişti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'a Rus askerlerini gözlemci olarak konuşlandırmak istediklerini söyledi. "Karabağ sorununun askeri çözümü kabul edilmez" diyen Lavrov, "Rus askeri gözlemcileri sevk etme kararını vermek Bakü ve Erivan'a kalmış" ifadelerini kullandı.