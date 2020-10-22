  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Aliyev'den Rusya'nın önerisine yeşil ışık! Ancak bir şartı var
Dünya

Aliyev'den Rusya'nın önerisine yeşil ışık! Ancak bir şartı var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın Dağlık Karabağ'a gözlemci yerleştirme fikriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesine karşı çıkmıyorum. Ancak Bakü kendi koşullarını sunacak. Referandum ise olmayacak, bunu kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:50:00 -
Aliyev'den Rusya'nın önerisine yeşil ışık! Ancak bir şartı var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la Dağlık Karabağ'ı konuşmaya hazır olduğunu, ancak tarafların krizi istikrara kavuşturmaktan uzak olduğunu düşündüğünü ifade etti.

"Putin'den davet almadım"

Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bölgedeki durumu konuşmak için Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirmesi yönünde bir davet almadığını kaydetti. Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış güçlerinin gönderilmesine karşı olmadıklarını belirten Aliyev, Bakü'nün kendi koşullarını sunacağını ekledi. Aliyev, "Uluslararası gözlemciler veya barış gücü temel ilkelerin bir kısmını oluşturuyor. Ama bu sonuncu kısımdır. Ele alınması gereken son konulardan biridir ve elbette iki taraf Azerbaycan ve Ermenistan uluslararası gözlemcilerin veya barış gücünün kim olacağına karar vermelidir" ifadelerini kullandı.

 

"Referandum söz konusu olamaz"

Dağlık Karabağ konusunda referandum yapılmasına asla rıza göstermeyeceklerini vurgulayarak, "Dağlık Karabağ'da referandum olmayacak. Biz müzakereler döneminde bunu kabul etmedik. Ve şimdi bölgenin büyük bölümünü geri almışken referandum söz konusu olamaz" dedi.

Rusya gözlemci yerleştirmek istemişti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'a Rus askerlerini gözlemci olarak konuşlandırmak istediklerini söyledi. "Karabağ sorununun askeri çözümü kabul edilmez" diyen Lavrov, "Rus askeri gözlemcileri sevk etme kararını vermek Bakü ve Erivan'a kalmış" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...
Siyaset

İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen Yozgat Yenifakıllı Belediye Başkanı Soner Yalçın, “Bazı vatandaşlar bize gelip AKP’ye geçe..
Suudi Arabistan'a büyük şok! Kritik hamle: Sadece Türk malı alın!
Gündem

Suudi Arabistan'a büyük şok! Kritik hamle: Sadece Türk malı alın!

Türk mallarını boykot çağrısı yapan Suudi Arabistan'a karşılık, Katar esnafından yeni bir kampanya çağrısı yapıldı.
Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir
Dünya

Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir

ABD ve Çin arasında yaşanan gerilimin Soğuk Savaş'ın bir habercisi olduğunu belirten Dr. Hüseyin Korkmaz, bu ölümcül rekabetin Birinci Dünya..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay