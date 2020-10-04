  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Aliyev'den Erdoğan'a teşekkür! Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini tüm dünyaya duyurdu
Gündem

Aliyev'den Erdoğan'a teşekkür! Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini tüm dünyaya duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan’a verdiği desteklerden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, Türkiye’nin desteğinin Azerbaycan'ın haklı davasında yalnız olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 07:30:00 - 2020-10-04 07:38:26
Aliyev'den Erdoğan'a teşekkür! Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini tüm dünyaya duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen mektup yazdı.

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan'a karşı bir askeri provokasyon daha başlattığını kaydeden Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ve sert açıklamalarının Azerbaycan’ın haklı davasında yalnız olmadığını tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Türkiye’de yöneticilerden millet vekillerine halktan sivil toplum kuruluşlarına kadar herkesin net bir tavır ortaya koyduğunu ifade eden Aliyev verilen desteğin Azerbaycan halkı tarafından büyük bir değeri olduğunu söyledi.

Aliyev, mektubunun sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

Aliyev mektubunda şu ifadelere yer verdi;

"Konuyla ilgili çok açık ve sert açıklamalarınız, Azerbaycan'ın haklı davasında yalnız olmadığını bir kez daha gösterdi. Türkiye'nin ilgili devlet kurumlarının yöneticileri, milletvekilleri ve sivil toplum temsilcileri de konuya sağlam ve net bir tavır koydu. Türk kardeşlerimizden her gün çok sayıda destek mektubu alıyorum. Tüm bunlar Azerbaycan-Türkiye birliğinin bir başka açık örneğidir ve Azerbaycan halkı tarafından çok değer görmektedir. Kendim ve Azerbaycan halkı adına size ve kardeş Türk halkına bu destekten dolayı teşekkür ediyorum."

Türk Konseyinin 28 Eylül tarihinde ‘Dağlık Karabağ’ meselesinin Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırlarının egemenliği, toprak bütünlüğü ve dokunulmazlığı temelinde bir an önce çözülmesinin önemine ilişkin bir bildiri kabul ettiğini kaydeden Aliyev, bu bildiri için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eyup

Yapmayın aliyev milletvekilleri derken sadece akp ve mhp destek verdi. Şer ittifakı başta chp hdp Ermenistana destek verip üstüne birde cihatcì
  • Yanıtla

Türkoğlu

Ne demek Başkanım.Hep beraberiz inşallah.Daha neler olacak birlikte
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Metro girişinde skandal harita
Gündem

Metro girişinde skandal harita

Türk düşmanlığı yapan Ermenistan her zaman sözde büyük devlet arzunu güdüyor. Bunun için resmi harita bile hazırlamaktan çekinmiyor...
Rus kargo uçağı Suriyeli paralı askerleri kritik şehre taşıdı
Dünya

Rus kargo uçağı Suriyeli paralı askerleri kritik şehre taşıdı

Libya ordusu Suriyeli savaşçıları taşıyan bir Rus kargo uçağının Sirte'ye iniş yaptığını açıkladı.
Irak Başbakanı'ndan 'pes' dedirten sözler:
Dünya

Irak Başbakanı'ndan 'pes' dedirten sözler: "Bizi kurtardı" dedi, 'Gitme' diye yalvardı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD Büyükelçiliğinin kapanmasının ve diğer ülke temsilciliklerinin çekilmesinin Irak için felaket sonuçlar..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay