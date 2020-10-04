Aliyev'den Erdoğan'a teşekkür! Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini tüm dünyaya duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen mektup yazdı.

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan'a karşı bir askeri provokasyon daha başlattığını kaydeden Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ve sert açıklamalarının Azerbaycan’ın haklı davasında yalnız olmadığını tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Türkiye’de yöneticilerden millet vekillerine halktan sivil toplum kuruluşlarına kadar herkesin net bir tavır ortaya koyduğunu ifade eden Aliyev verilen desteğin Azerbaycan halkı tarafından büyük bir değeri olduğunu söyledi.

Aliyev, mektubunun sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

Aliyev mektubunda şu ifadelere yer verdi;

"Konuyla ilgili çok açık ve sert açıklamalarınız, Azerbaycan'ın haklı davasında yalnız olmadığını bir kez daha gösterdi. Türkiye'nin ilgili devlet kurumlarının yöneticileri, milletvekilleri ve sivil toplum temsilcileri de konuya sağlam ve net bir tavır koydu. Türk kardeşlerimizden her gün çok sayıda destek mektubu alıyorum. Tüm bunlar Azerbaycan-Türkiye birliğinin bir başka açık örneğidir ve Azerbaycan halkı tarafından çok değer görmektedir. Kendim ve Azerbaycan halkı adına size ve kardeş Türk halkına bu destekten dolayı teşekkür ediyorum."

Türk Konseyinin 28 Eylül tarihinde ‘Dağlık Karabağ’ meselesinin Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırlarının egemenliği, toprak bütünlüğü ve dokunulmazlığı temelinde bir an önce çözülmesinin önemine ilişkin bir bildiri kabul ettiğini kaydeden Aliyev, bu bildiri için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.