  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Aliyev'den Avrupa'nın 'Bayraktar' iki yüzlülüğüne tepki: Hani ölüm silahıydı?
Dünya

Aliyev'den Avrupa'nın 'Bayraktar' iki yüzlülüğüne tepki: Hani ölüm silahıydı?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk SİHA'ları için Karabağ savaşında 'ölüm silahı' diyen Rusya-Ukrayna savaşında ise 'melek' olarak gösteren Avrupa'nın sergilediği ikiyüzlü tutuma tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 18:02:00 - 2022-04-15 18:11:16

Rusya-Ukrayna savaşında önemli rol üstlenen Türkiye üretimi Bayraktar TB2'lere ABD ve Avrupa'dan övgüler yağarken; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk SİHA'larına karşı Avrupa'nın 'Karabağ'da sergilediği ikiyüzlü tutuma tepki gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıda Bayraktar TB2 SİHA'lar direnişin sembolü haline geldi. Ukrayna'da yerel halk, Bayraktar TB2 için şarkılar yazmaya başlarken, evcil hayvanlarına Türk yapımı insansız hava aracının adını verenler dahi oldu.

Biden'a Bayraktar TB2 mektubu

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, geçtiğimiz günlerde Başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 ve benzeri gelişmiş insansız hava araçları temin edilmesi gerektiğini belirtmiş, "TB2'ler, Rus tedarik hatlarını sekteye uğratılmasına ve kuşatma taktiklerini bozmasına imkan verecektir" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere Başbakanı Johson övgü yağdırdı

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da geçtiğimiz hafta, NATO ve G7 toplantılarının ardından düzenlediği basın toplantısında Bayraktar TB2'ye övgülerde bulunmuştu.

Aliyev iki yüzlü tutumu eleştirdi

Türk SİHA'ları dünya çapında adından söz ettirmeye devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa'nın Bayraktar SİHA'lara yönelik iki yüzlü tutumunu sert sözlerle eleştirdi.

"Bu çifte standarttır"

Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi İkinci Karabağ Savaşı'nda da önemli rol oynayan Türk SİHA'larına dikkat çeken Aliyev şu ifadeleri kullandı:

"Biz topraklarımızı işgalden kurtarırken kullandığımızda ölüm silahı diyorlardı, Ukrayna kullanınca melek demeye başladılar, bu çifte standarttır."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay