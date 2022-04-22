Aliyev resti çekti! "Ermenistan bu anlaşmayı imzalamazsa..."
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün önerdiği çerçevede barış anlaşmasının imzalanmaması halinde Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımayacaklarını açıkladı.
Azerbaycan 1990'lardan beri etnik Ermeni yönetimin işgali altında bulunan Karabağ'ı 2020 yılındaki askeri harekat ile geri almış ve yaşanan çatışmalar Rusya'nın arabulucuğu ve bölgeye barış gücü göndermesi ile sonuçlanmıştı.
Çatışmaların ardından iki ülke arasında barış görüşmeleri başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, görüşmelere dair sert bir açıklama yaptı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erivan'ın Bakü'nün önerdiği ana hatlarda bir barış anlaşması imzalamadığı takdirde, Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımayacaklarını açıkladı.