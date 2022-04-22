  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Aliyev resti çekti! "Ermenistan bu anlaşmayı imzalamazsa..."
Dünya

Aliyev resti çekti! "Ermenistan bu anlaşmayı imzalamazsa..."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün önerdiği çerçevede barış anlaşmasının imzalanmaması halinde Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımayacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 14:00:00 -
Aliyev resti çekti! "Ermenistan bu anlaşmayı imzalamazsa..."

Azerbaycan 1990'lardan beri etnik Ermeni yönetimin işgali altında bulunan Karabağ'ı 2020 yılındaki askeri harekat ile geri almış ve yaşanan çatışmalar Rusya'nın arabulucuğu ve bölgeye barış gücü göndermesi ile sonuçlanmıştı.

Çatışmaların ardından iki ülke arasında barış görüşmeleri başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, görüşmelere dair sert  bir açıklama yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erivan'ın Bakü'nün önerdiği ana hatlarda bir barış anlaşması imzalamadığı takdirde, Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımayacaklarını açıkladı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay