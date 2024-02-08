Aliyev, rekor oyla yeniden seçildi

LATİF ŞİMŞEK BAKÜ

Azerbaycan’da halk, dün erken cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Azerbaycan’ı 7 yıl yönetecek yeni cumhurbaşkanının belli olacağı seçimde oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başladı ve akşam 19.00’da bitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mehriban Aliyeva, çocukları Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva, oğlu Haydar Aliyev ve gelini ile işgalden kurtarılan Hankendi’deki 125 numaralı seçim merkezine gelerek oyunu kullandı. Seçimlerde Yeni Azerbaycan Partisi’nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yanı sıra Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi’nin adayı Kudret Hasanguliyev, Milli Cephe Partisi’nin adayı Razi Nurullayev, Büyük Azerbaycan Partisi’nin adayı Elşad Musayev, Büyük Kurtuluş Partisi’nin adayı Fazil Mustafayev, bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuad Aliyev yarıştı. Ülke genelinde kurulan 6 bin 537 sandıkta 6 milyon 478 bin 623 seçmenin oy kullanırken, seçimi 70 ülke, 49 uluslararası örgütten 790’ı yabancı olmak üzere toplam 90 bin 372 gözlemci izledi. Ulusal basının yanı sıra 109 uluslararası medya kuruluşundan 216 yabancı gazeteci de seçimi takip etti.

Karabağ zaferi sonrası ilk seçim

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez sandıklar kuruldu. Karabağ’ın “kültür başkenti” Şuşa’da, Hankendi’de, Hocalı’da, Hocavend’de, Ağdere’de, Ağdam’da, Cebrayıl’da, Füzuli’de, Zengilan’da, Gubadlı’da, Laçın’da ve Kelbecer’de onbinlerce vatandaş oy kullandı. Sandıkların açılmasından sonra resmi olmayan ilk sonuçlara göre Aliyev, oyların yüzde 93.9’unu alarak 5. defa cumhurbaşkanlığını kazandı. 7 yıl için yeniden seçilen Aliyev’in ardından en yüksek oyu yüzde 1.5 ile bağımsız aday Zahid Oruç elde etti.