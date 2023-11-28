Alışverişte yeni bir dönem başlıyor! Yapay zeka destekli iş birliğine imza attı!

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, yapay zeka teknolojilerini entegre ederek alışveriş deneyimini yeniden şekillendiren Bundle ile birlikte çalışmaya başladığını duyurdu. Bundle AI e-com, yapay zeka teknolojisi ile tüketicilere benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Alışveriş sürecini kişiselleştiren ve deneyimsel bir yolculuğa dönüştüren bu teknoloji, MediaMarkt’ın “Deneyim Elektroniği Perakendeciliği”ne geçiş stratejisinde kritik bir rol oynuyor.

MediaMarkt, müşterilerine hem mağazada hem de satın alma sonrasında üstün bir alışveriş deneyimi sunma konusunda kendini sürekli yeniliyor. Bundle AI e-com, “Deneyim Şampiyonluğu Yol Haritası”nda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

MediaMarkt, daha önce Anneler günü için Chat GPT-4 ile gerçekleştirdiği Anne AI projesinin ardından, Bundle AI e-com ile teknoloji alanındaki liderliğini pekiştiriyor. Bundle AI e-com’un yapay zeka destekli chatbot’ları, kullanıcıların MediaMarkt’ın geniş ürün yelpazesinden en uygun hediyeleri seçmelerinde yardımcı oluyor. Bu inovatif yaklaşım, hediye seçimindeki zorlukları kolaylaştırıyor ve alışverişi keyifli bir keşfe dönüştürüyor.

MediaMarkt ve Bundle’ın iş birliği, tüketicilere sadece bir ürün değil, unutulmaz bir alışveriş macerası vaat ediyor.