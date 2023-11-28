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Ekonomi Alışverişte yeni bir dönem başlıyor! Yapay zeka destekli iş birliğine imza attı!
Ekonomi

Alışverişte yeni bir dönem başlıyor! Yapay zeka destekli iş birliğine imza attı!

Yeniakit Publisher
2023-11-28 13:35:00 -
Alışverişte yeni bir dönem başlıyor! Yapay zeka destekli iş birliğine imza attı!

MediaMarkt, müşteri alışveriş deneyimini geliştirmek amacıyla yapay zeka uygulamalarını portföyüne ekleyen Bundle ile yeni bir işe imza attı. İş birliği kapsamında, Bundle’ın yeni hizmeti Bundle AI e-com, MediaMarkt'ın sevilen ürünlerini listeleme ve yapay zeka destekli chatbot’larla ürün asistanlığı yapma işlevlerini üstleniyor.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, yapay zeka teknolojilerini entegre ederek alışveriş deneyimini yeniden şekillendiren Bundle ile birlikte çalışmaya başladığını duyurdu. Bundle AI e-com, yapay zeka teknolojisi ile tüketicilere benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Alışveriş sürecini kişiselleştiren ve deneyimsel bir yolculuğa dönüştüren bu teknoloji, MediaMarkt’ın “Deneyim Elektroniği Perakendeciliği”ne geçiş stratejisinde kritik bir rol oynuyor.

MediaMarkt, müşterilerine hem mağazada hem de satın alma sonrasında üstün bir alışveriş deneyimi sunma konusunda kendini sürekli yeniliyor. Bundle AI e-com, “Deneyim Şampiyonluğu Yol Haritası”nda önemli bir adım olarak öne çıkıyor. 

MediaMarkt, daha önce Anneler günü için Chat GPT-4 ile gerçekleştirdiği Anne AI projesinin ardından, Bundle AI e-com ile teknoloji alanındaki liderliğini pekiştiriyor.  Bundle AI e-com’un yapay zeka destekli chatbot’ları, kullanıcıların MediaMarkt’ın geniş ürün yelpazesinden en uygun hediyeleri seçmelerinde yardımcı oluyor. Bu inovatif yaklaşım, hediye seçimindeki zorlukları kolaylaştırıyor ve alışverişi keyifli bir keşfe dönüştürüyor.

MediaMarkt ve Bundle’ın iş birliği, tüketicilere sadece bir ürün değil, unutulmaz bir alışveriş macerası vaat ediyor. 

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