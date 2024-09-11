Alışverişlerde nakit para devri kapanıyor! Kredi kartı zorunluluğu geliyor
Alışveriş alışkanlığında yeni dönem başlıyor. Türkiye’de 7 bin lira ve üzeri alışveriş için sadece banka ya da kredi kartı zorunluluğu geliyor.
Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığını, buna göre, 7 bin TL ve üzeri ödemelerde banka veya kredi kartı kullanımının zorunlu olacağını belirtti. Babuçcu, taslak halindeki düzenlemenin, mükellef olmayan kişilerin de 7 bin TL üzerindeki alışverişlerde bu zorunluluğa uymalarını öngördüğünü aktardı.
Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nınyeni bir taslak düzenleme hazırlığında olduğunu iddia etti. Babuşcu'nun aktardığına göre, söz konusu taslak düzenleme tebliğ haline gelirse, 7 bin TL ve üzeri alışverişlerde banka veya kredi kartı kullanma zorunluluğu getirilecek.
Prof. Dr. Babuçcu'nun X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Düzenlemeyi paylaştı
Babuşcu, söz konusu taslak düzenlemesinin metnini de paylaştı. İşte o taslak metni:
Madde 2- Aynı Tebliğin 3. bölümünün birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "vergiden muaf esnafı," ibaresinden sonra gelmek üzere "mükellef olmayanları," ibaresi eklenmiş ve (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 3- Aynı Tebliğin 4.1. bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Bölümün birinci fıkrası "Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların (mükellef olmayanların kendi aralarında yapacakları işlemler hariç olmak üzere) yapacakları, 7.000 TL'yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur." şeklinde değiştirilmiştir.
b) Bölümün son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki örnek eklenmiştir.
"Örnek: Kamu kurumunda memur olarak çalışan Bay (A) evinde kullanmak üzere, beyaz eşya perakende ticareti ile uğraşan (B) Ltd. Şti.'nden 20.000 TL tutarında bir buzdolabı satın almıştır.
Söz konusu buzdolabının tutarı 7.000 TL'lik haddi aştığından bu işleme ait tahsilat ve ödemenin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekmektedir. Söz konusu tahsilat ve ödemede tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda memur Bay (A) ve (B) Ltd. Şti.'ne ayrı ayrı ceza uygulanacaktır."
Madde 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.