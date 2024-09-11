Alışverişlerde nakit para devri kapanıyor! Kredi kartı zorunluluğu geliyor

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığını, buna göre, 7 bin TL ve üzeri ödemelerde banka veya kredi kartı kullanımının zorunlu olacağını belirtti. Babuçcu, taslak halindeki düzenlemenin, mükellef olmayan kişilerin de 7 bin TL üzerindeki alışverişlerde bu zorunluluğa uymalarını öngördüğünü aktardı.

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nınyeni bir taslak düzenleme hazırlığında olduğunu iddia etti. Babuşcu'nun aktardığına göre, söz konusu taslak düzenleme tebliğ haline gelirse, 7 bin TL ve üzeri alışverişlerde banka veya kredi kartı kullanma zorunluluğu getirilecek.

Prof. Dr. Babuçcu'nun X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bu taslak düzenleme tebliğ haline gelirse; Artık her kim olursa olsun 7.000,00 TL ve üzeri ödemelerini banka yada kredi kartı ile ödeme yapmak zorunda kalacak.

Örnekten görüleceği üzere Kamu Kurumunda memur olarak çalışan Bay A evine aldığı 20.000 TL'lik buzdolabının ödemesini banka veya kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda.

Kamu Kurumunda akademisyen olarak çalışan Bay B evindeki kütüphanesi için aldığı 10.000 TL'lik kitabın ödemesini banka veya kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda kalacak.

Bu taslaktan önce, alışverişte iki tarafta vergi mükellefi olursa 7000 TL’nin üzerindeki alışverişler banka veya kredi kartıyla olması gerekiyordu. Bu taslak yayınlanır, tebliğ haline gelirse mükellef olmayanlar da 7000 TL’nin üzerinde alışverişte banka veya kredi kartı kullanacak, aksi halde onlara da özel usülsüzlük cezası kesilecek." Düzenlemeyi paylaştı

Babuşcu, söz konusu taslak düzenlemesinin metnini de paylaştı. İşte o taslak metni:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 459)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: ...)