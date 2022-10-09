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Yerel Alışveriş merkezinde silahlı kavga: 2 yaralı
Yerel

Alışveriş merkezinde silahlı kavga: 2 yaralı

İstanbul Sarıyer'de alışveriş merkezindeki bir restoranda çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 08:19:00 -
Alışveriş merkezinde silahlı kavga: 2 yaralı

İlçede bulunan bir alışveriş merkezindeki restoranda aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen 2 yabancı uyruklu arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahlı kavgaya dönüşen olayda, taraflardan biri silahla yaralandı.

Yan masada yemek yiyen müşteri vuruldu

Olay sırasında yan masada yemek yiyen yabancı bir müşteri de seken kurşunlardan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

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