Alışveriş için geldiler saatlerce trafikte beklediler: Kapıkule’de kilometrelerce kuyruk

Türkiye’deki ürün çeşitliliği ve fiyat avantajı nedeniyle yılbaşı öncesi Edirne’yi alışveriş merkezi haline getiren Bulgaristan vatandaşları, dönüş yolunda sınır kapılarında yoğunluğa takıldı. Alışverişlerini tamamlayan çok sayıda kişi, ülkelerine dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı ile Bulgaristan tarafındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’na yöneldi.

Artan dönüşler ve yılbaşı tatili nedeniyle iki ülke arasındaki sınır hattında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bulgaristan’daki resmi tatillerin de etkisiyle sınır geçişlerinde bekleme süreleri uzadı.

“Normalde bu kadar yoğun olmuyor”

Edirne’de alışveriş yaptıktan sonra dönüşe geçen vatandaşlardan Hasan Şen, yaşanan yoğunluğa dikkat çekerek, “Alışverişimizi yaptık, kalabalık var. Büyük ihtimalle yılbaşı yoğunluğu. Normalde bu kadar kalabalık olmuyor. Yılbaşını ailemizle geçireceğiz” dedi.

Bulgaristan’ın Haskovo kentinden gelen Samet Seyit ise Edirne’nin cazibesini şu sözlerle anlattı:

“Yılbaşı için Edirne’de alışveriş yaptık. Sandalye ve mutfak masası gibi ürünler aldık. Türkiye’yi alışverişte tercih ediyoruz. Bulgaristan’da bayram olduğu için herkes tatilde. Bu yüzden sınır kapılarında yoğunluk var, sıramızı bekliyoruz.”

Yetkililer, yılbaşı süresince sınır kapılarındaki yoğunluğun devam edebileceğini belirterek sürücüleri alternatif geçişler ve yoğun saatler konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.