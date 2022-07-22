Alışılagelmiş CHP zihniyeti! Sadettin Saran İmam Hatip okullarını hedef aldı

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İmam Hatip okullarının başarıdan başarıya koşmasını hazmedemeyen alışılagelmiş CHP zihniyeti, sözde 'bilim' söylemi ile İmam Hatip eğitimini hedef almaya devam ediyor.

Adı yaşadığı gayr-i meşru ilişkilerle gündemden düşmeyen ve çoğunlukla magazin medyasına konu olan Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Instagram hesabından paylaştığı videoda, Milli Eğitim Bakanlığı'na kendince ürettiği gerekçelerle tavsiyelerde bulunurken, lafı dolandırıp İmam Hatip okullarına getirdi.

İmam Hatip okullarını hedef aldı

Sözlerine, "Geçenlerde lise ve üniversiteler için giriş sınavı yapıldı. Ve maalesef eğitimde durumumuz çok kötü." ifadeleri ile başlayan Saran, her sene başarıları ile kendilerini kanıtlayan İmam Hatip okullarını şu sözlerle hedef aldı:

İmam Hatip Liseleri'nin sayısı sürekli artırılıyor ama öğrenci sayısı neredeyse hiç artmıyor. Meslek liselerine, teknik liselere, Anadolu ve Fen Liseleri'ne ilgi bir hayli artmasına rağmen oralarda tersi, okul sayısı azaltılıyor. Bir diğer tehlike de kız çocuklarının okullaşma oranında yüzde 6'dan daha fazla düşüş var.

12 İmam Hatip öğrencisi 2022 LGS'de 500 tam puan aldı

Sadettin Saran'ın çıkışına karşın, İmam Hatip’te aldıkları eğitimin kalitesini bu yıl da sınavlarına yansıtan öğrenciler büyük sevinç yaşattı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran’da yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarına İmam Hatip okulları damga vurdu.

1 milyon 31 bin 799 öğrencinin girdiği sınavda Türkiye’nin 48 ilinden 193 öğrenci tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan alırken, sınav birincileri arasında İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin başarıları dikkat çekti.

Türkiye’nin 9 farklı şehrinden 12 İmam hatip ortaokulu öğrencisi LGS’de 500 tam puan alarak şampiyonlar arasına adını yazdırdı.