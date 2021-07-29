Alişan'ı sarsan bir ölüm haberi daha

Kardeşinin vefatıyla yıkılan ünlü türkücü Alişan, aldığı ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı.

Alişan’ın kuzeni Ozan Tektaş'ın banyoda düşerek kafasını çarpması sonucu beyin kanaması geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirtildi.

Ozan Tektaş, Selçuk Tektaş’ın cenazesine de katılmıştı.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın mezarını her gün ziyaret ettiği öğrenildi.