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Spor Alisan Morina imza için gün sayıyor
Spor

Alisan Morina imza için gün sayıyor

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Alisan Morina imza için gün sayıyor

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Manisa FK, İsviçre’nin Winterthur kulübünde forma giyen 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alisan Morina ile anlaşma sağladı. Genç futbolcunun bu hafta içinde siyah-beyazlı ekiple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Manisa FK, yeni sezon öncesi hücum hattına genç bir takviye yapmaya hazırlanıyor. İsviçre'nin Winterthur kulübünde forma giyen genç futbolcunun 3 gündür Manisa'da olduğu ve ailesiyle kenti gezdiği bildirildi. Manisa FK'nın teklifine olumlu bakan Morina'nın bu hafta içinde siyah-beyazlılarla resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Geçen sezon 19 Elit Ligi'nde 38 maça çıkan Morina 8 kez fileleri sarstı.

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