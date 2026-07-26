Alisan Morina imza için gün sayıyor
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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Manisa FK, İsviçre’nin Winterthur kulübünde forma giyen 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alisan Morina ile anlaşma sağladı. Genç futbolcunun bu hafta içinde siyah-beyazlı ekiple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Manisa FK, yeni sezon öncesi hücum hattına genç bir takviye yapmaya hazırlanıyor. İsviçre'nin Winterthur kulübünde forma giyen genç futbolcunun 3 gündür Manisa'da olduğu ve ailesiyle kenti gezdiği bildirildi. Manisa FK'nın teklifine olumlu bakan Morina'nın bu hafta içinde siyah-beyazlılarla resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Geçen sezon 19 Elit Ligi'nde 38 maça çıkan Morina 8 kez fileleri sarstı.