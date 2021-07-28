Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın mevlidinde ezan okudu
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın taziyesi için Teşvikiye Camiinde bulunan Alişan, akşam ezanını okudu.
Şarkıcı Alişan geçen salı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden 38 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle sarsılmıştı.
TV100'ün haberine göre, şarkıcı kardeşinin 7. vefat gününde cenaze namazının kılındığı Teşvikiye camiinde mevlüt okuttu.
Cami avlusunda vatandaşlarla bir araya gelen Alişan ezan okudu.