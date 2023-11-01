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Ekonomi Alırken kiracısız ev arıyorlar! Evler satılmıyor fiyatlar düşüyor
Ekonomi

Alırken kiracısız ev arıyorlar! Evler satılmıyor fiyatlar düşüyor

Yeniakit Publisher
2023-11-01 15:54:00 - 2023-11-01 15:54:52
Alırken kiracısız ev arıyorlar! Evler satılmıyor fiyatlar düşüyor

Kiradaki yüzde 25 zam sınırı nedeniyle kimi ev sahipleri evlerini satışa çıkardı ama kiralama amaçlı alımlar da azaldı. Peki fiyatlar nasıl seyrediyor ve beklentiler ne yönde?

Kira artışlarına gelen sınırlama, kredi kısıtlamaları ve mevduat cazibesi konutu yatırım aracı olmaktan uzaklaştırıyor. İkinci el piyasada ilan sayısı artarken, konutlara alıcı bulmak zorlaşıyor.

Fiyatlar yüzde 20 düştü

Her geçen gün satılık konut sayısının arttığını söyleyen Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü, “Bu konutların fiyatlarında da yüzde 15 ve yüzde 20 arası bir düşüş söz konusu. İlan sitelerinde favoriye aldığımız ilanların fiyatları her geçen gün biraz daha aşağıya iniyor. Fakat alıcı yok. Bunun diğer bir sebebi ise kiracıların güncel kiralardan çok düşük kira ödemeleri ve bu durumdan dolayı satılamıyor” diye konuştu.

Kiracısız ev aranıyor!

Kiradaki yüzde 25 zam sınırı nedeniyle kimi ev sahipleri evlerini satışa çıkardı ama kiralama amaçlı alımlar da azaldı. Alıcı, kiracısı olan bir evi alıp sorun yaşamak istemiyor. Özlü, “Bir alıcı bizim gayrimenkul ofisimize geldiği zaman ilk söylediği, satın almak istediği evin “kiracısı çıkar mı?” ya da “beş seneyi doldurdu mu?” şartı. Genel anlamda da kiracısız ev arıyorlar. Bu tarz ev çok az olduğu için satışlar durmuş durumda” dedi. Satılık çok ev var fakat hepsi kiracı problemli ve bu yüzden satılamıyor” dedi.

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