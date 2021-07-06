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Spor Alioski Leeds United ile yolları ayırdı
Spor

Alioski Leeds United ile yolları ayırdı

Kuzey Makedonyalı oyuncu Ezgjan Alioski, resmen Leeds United ile yollarını ayırdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 04:53:00 -
Alioski Leeds United ile yolları ayırdı

Süper Lig'den Galatasaray ve Trabzonspor 'un transfer listesinde yer alan Rusya'dan CSKA Moskova ile de adı geçen Kuzey Makedon oyuncu Ezgjan Alioski, resmen Leeds United ile yollarını ayırdı. Leeds United resmi sitesi üzerinde 4 yıl görev yapan oyuncuya teşekkür mesajı yayımladı

Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United'da forma giyen ve sözleşmesi Haziran ayında sona eren Ezgjan Alioski, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle çıktığı toplam 38 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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