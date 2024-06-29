Alınan karar tepki çekti! Almanya'dan Türkiye hazımsızlığı

EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ederken, ev sahibi Almanya'nın aldığı karar, Türk taraftarlar arasında büyük tepki topladı.

İki Alman devlet televizyonu milli maçı yayınlamama kararı aldı

Son olarak F Grubu'nda Çekya ile karşılaşan Türkiye, rakibini 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Milli takımımız, 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Ancak bu kritik maç öncesinde Alman devlet televizyonları ARD ve ZDF'in, Leipzig'de oynanacak olan müsabakayı canlı yayınlamama kararı alması büyük şaşkınlık yarattı.

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Almanya'daki Türk vatandaşlarının tepkisi

Yaklaşık 4 milyon gurbetçi vatandaşımızın yaşadığı Almanya'da, üç ayda bir olmak üzere devlet kanalları ARD ve ZDF için 55.08 Euro tutarında Radyo Televizyon vergisi ödeniyor.

Bu durumda, Almanya'daki Türkler televizyon vergisi ödedikleri halde, devlet kanallarında maçı izleyemeyecekler.

Devlet televizyonlarının bu kararı, özellikle Türkler arasında büyük tepkiyle karşılandı. Almanya'daki Türk vatandaşları, kamu televizyonlarının bu kararını protesto etmeye hazırlanıyorlar.