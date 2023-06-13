Alın size medeni Almanya! 'Kadına şiddet' anketinde skandal sonuç
Almanya'da düzenlenen bir ankette ankete katılan genç erkeklerin üçte biri kadına arada sırada şiddet uygulanmasının normal olduğunu söyledi.
Almanya merkezli Plan International adlı çocuklara yardım kuruluşu kadına şiddete ilişkin bir anket düzenledi.
Almanya genelinden bin erkeğin katıldığı ankette, yankı uyandıran sonuçlar ortaya çıktı.
Ankette, Alman toplumunda erkeklerin sahip olduğu rol ve genç erkeklerin toplum içinde genel olarak kendi rollerini nasıl gördükleri masaya yatırıldı.
Ankete katılan genç erkeklerin üçte biri, kadına arada sırada şiddet uygulanmasının normal olduğunu söyledi.
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