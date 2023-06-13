  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Alın size medeni Almanya! 'Kadına şiddet' anketinde skandal sonuç
Dünya

Alın size medeni Almanya! 'Kadına şiddet' anketinde skandal sonuç

Yeniakit Publisher
2023-06-13 20:00:00 -
Alın size medeni Almanya! 'Kadına şiddet' anketinde skandal sonuç

Almanya'da düzenlenen bir ankette ankete katılan genç erkeklerin üçte biri kadına arada sırada şiddet uygulanmasının normal olduğunu söyledi.

Almanya merkezli Plan International adlı çocuklara yardım kuruluşu kadına şiddete ilişkin bir anket düzenledi.

Almanya genelinden bin erkeğin katıldığı ankette, yankı uyandıran sonuçlar ortaya çıktı.

Ankette, Alman toplumunda erkeklerin sahip olduğu rol ve genç erkeklerin toplum içinde genel olarak kendi rollerini nasıl gördükleri masaya yatırıldı.

Ankete katılan genç erkeklerin üçte biri, kadına arada sırada şiddet uygulanmasının normal olduğunu söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23