Alın size halalleşme Karamollaoğlu ve Davutoğlu!CHP’nin arka bahçesi ağzındaki baklayı çıkardı!

Kemal Kılıçdaroğlu ‘helalleşelim’ iddiasında bulunurken CHP’nin ‘arka bahçesi’ konumundaki ADD ve Cumhuriyet gazetesi, her zamanki gibi Müslümanları ve cemaatleri hedefe koydular.

Türkiye’yi mahveden ‘Kemalist’ eğitimi ‘çare’ olarak gösterdiler

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), 3 Mart devrim yasalarının yıldönümünde, söz konusu yasaların varlığını sürdürdüğünü ancak uygulamada yok sayıldığını iddia ederek, “Cumhuriyetimizle yaşıt Kemalist eğitim devrimi yeniden hayat bulmadan hiçbir sorunumuzu aşma olasalığımız yok” dedi. Oysa yıllardır ‘Çare Kemalist eğitim’ dedikleri halde Türkiye’ye sürekli zaman kaybettirildi, darbe üstüne darbeler yapıldı.

‘Komedi ve çağdışı’ olarak değerlendirildi

“Eğitim dinselleştirildi” iftirasında bulunan ADD’nin çökmüş ve Türkiye’ye nesiller kaybettiren “Kemalist eğitim”i referans kaynak olarak göstermesi ‘komedi ve çağdışı’ olarak değerlendirildi.

Cemaatleri hedefe koydular

Öte yandan CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi, ‘Çare Kemalist eğitim’ manşetinin alt başlığında cemaatleri hedefe koydu. “Cemaat yurdu istemiyoruz” başlığıyla yer verdikleri haberde “İstanbul Üsküdar Acıbadem Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlar, mahallede açılacak cemaat yurdunu protesto ettiler. Yurttaşlar, yeni intihar, istismar ya da yurt yangını vakası istemediklerini dile getirdi” ifadelerine yer verildi.

Karamollaoğlu ve Davutoğlu bu haberleri görmezden gelmeye devam mı edecek?

İktidar hırsı sebebiyle AK Parti aleyhine çalışmak isterken kendi değerlerini ezip geçen, paçavranın sahipliğini yapan CHP'ye ve onun genel başkanı Kılıçdaroğlu'na övgüler dizen, 28 Şubat zulmünün tekrar hortlamayacağı hususunda taahhütlerde bulunan Karamollaoğlu ve Davutoğlu'nun bu skandal habere ne diyeceği ise merak konusu oldu.

Karamollaoğlu ve Davutoğlu, kefil oldukları CHP'nin ve Müslümanları hedef alan medya unsurlarına ne zaman kadar ses çıkarmayacak ve suskun kalacak? Savundukları değerlerin çiğnenmesine ne zaman tepki gösterecekler?