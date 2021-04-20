  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Alın size 'fikir' özgürlüğü savunucuları! Solaklardan Kanal İstanbul'u destekleyen Cevizoğlu'na linç
Gündem

Alın size 'fikir' özgürlüğü savunucuları! Solaklardan Kanal İstanbul'u destekleyen Cevizoğlu'na linç

Katıldığı bir televizyon programında “Kızanlar olacaktır fakat ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm” sözleriyle Kanal İstanbul’un yapımını savunan gazeteci Hulki Cevizoğlu, solak kesim tarafından linç ediliyor. Sözde fikir özgürlüğünü savunanlar işin ucu kendilerine dokununca en ala despot kesiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 10:39:00 - 2021-04-20 13:04:12

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı bir televizyon programında “Kızanlar olacaktır fakat ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm” diyerek Kanal İstanbul'un yapılmasına destek vermişti.

Yayında muhalif partilere de seslenen Cevizoğlu, “Arkalarına Atatürkçüleri alarak muhalefet yapma döneminin sona ermesi gerekiyor” demişti.

Muhalif isimlerin hedefinde

Cevizoğlu, bu söylemlerinin ardından muhalif isimler tarafından linç ediliyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan aralarında eski CHP’li vekillerin de olduğu bazı kişiler, Cevizoğlu’nu hedef gösterdi.

İşte fikir özgürlüğünü sözde savunanlar!

Yılmaz Erdoğan'ın yardakçısı sözde 'Oyuncu' Bülent Emrah Parlak, Twitter hesabından "Kanal İstanbul’a evet diyen Atatürkçü Biri gelip zorla ‘Yetti artık bu top sakal’ deyip kesse hoşuna gider mi?" mesajını paylaştı.

Sanatçı Sabahat Akkiraz ise Hulki Cevizoğlu'nu “Kanal İstanbul’a hayır diyecek yüreği olmayandan Atatürkçü olmaz. Olsa olsa ‘Dışı Atatürkçü içi Yetmez Ama Evetçi’ olur” sözleriyle eleştirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kadir

Erdogani seven birsürü sanatçı var biliyorum ama hepsi linç korkusundan gikini bile çıkarmıyor. Korku içinde sefilce yasayacaginiza birlik olup sesinizi çıkarın artık ki bu soytarilar seslerini cikaramasinlar
  • Yanıtla

sukru

Allah kimseyi cinsi,cibiliyeti bozuklardan eylemesin.Bu insan görünümlü yaratıklar daima düşünce özgürlüğü diye höykürmeyi de ihmal etmezler.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Show TV’nin rezil dizisi can çekişiyordu! Yayından kaldırılıyor
Medya

Show TV’nin rezil dizisi can çekişiyordu! Yayından kaldırılıyor

Show TV’de yayınlanan ahlaksızlık propagandası yapan Alev Alev dizisi için nihayet beklenen karar geldi. Skandal dizinin fişi çekiliyor...
Trafikte bir düğüm daha çözülüyor
Yerel

Trafikte bir düğüm daha çözülüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaseminpark Evleri önündeki kavşağa, sola dönüş yapacak araçlar için eklenen ilave kol uygulamasıyla ..
Verilen destek unutulmadı! Türkiye'ye övgü dolu sözler
Gündem

Verilen destek unutulmadı! Türkiye'ye övgü dolu sözler

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı verdiği 44 günlük mücadelede Türkiye'nin verdiği destekten dolayı Azerbaycan Milletvekilleri, Türkiye'yi öv..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay