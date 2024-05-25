Alın size çağdaşlık! Yine alkol belası yine facia

Kaza, saat 14.50 sıralarında Semarkant Mahallesi’nde Akıncı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşhancılar Caddesi’ne ters yönden giren Esra Ç.(22) idaresindeki 14 AAJ 075 plakalı otomobil, Öney Sokağa girmek isterken kaldırma çıktı. Esra Ç. yönetimindeki otomobil, kaldırımda yürüyen V.G. isimli yayaya çarptı. Kadına çarptıktan sonra olay yerinden kaçan Esra Ç., 500 metre ileride Akıncı Sokakta otomobilin kontrolünü kaybederek, park halindeki aracın üzerine uçtu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine Öney Sokakta yerde yaralı olarak yatan V.G. için sağlık ekipleri, 500 metre ileride kaza yapan Esra Ç. İçin ise çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Yayaya çarpma anı kamerada

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde 22 yaşındaki kadın sürücünün 2.49 promil alkollü olduğu tespit edildi. Esra Ç. ve yanında yolcu konumunda bulunan arkadaşı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ters yönden gelen otomobilin, kaldırıma çıktığı ve yayaya çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.