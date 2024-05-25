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Gündem Alın size çağdaşlık! Yine alkol belası yine facia
Gündem

Alın size çağdaşlık! Yine alkol belası yine facia

Yeniakit Publisher
2024-05-25 17:11:00 -

CHP zihniyetinin laikliğin tabusu olarak gördüğü alkol, milletin başına bela açmaya devam ediyor. Bolu’da 22 yaşındaki alkollü kadın sürücü, ters yönden gelerek kaldırımda yürüyen kadına çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 14.50 sıralarında Semarkant Mahallesi’nde Akıncı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşhancılar Caddesi’ne ters yönden giren Esra Ç.(22) idaresindeki 14 AAJ 075 plakalı otomobil, Öney Sokağa girmek isterken kaldırma çıktı. Esra Ç. yönetimindeki otomobil, kaldırımda yürüyen V.G. isimli yayaya çarptı. Kadına çarptıktan sonra olay yerinden kaçan Esra Ç., 500 metre ileride Akıncı Sokakta otomobilin kontrolünü kaybederek, park halindeki aracın üzerine uçtu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine Öney Sokakta yerde yaralı olarak yatan V.G. için sağlık ekipleri, 500 metre ileride kaza yapan Esra Ç. İçin ise çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Yayaya çarpma anı kamerada

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde 22 yaşındaki kadın sürücünün 2.49 promil alkollü olduğu tespit edildi. Esra Ç. ve yanında yolcu konumunda bulunan arkadaşı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ters yönden gelen otomobilin, kaldırıma çıktığı ve yayaya çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Yusuf

İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Alkole her zaman destek veren CHP de bunlardan bitanesidir.
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