Alın size bağımsız tarafsız yargı utanmazlar! Türkiye’de Erdoğan’ın böyle bir yetkisi var mı?

Türkiye muhalefetinin emir almaya alıştığı ABD'de federal mahkeme, Başkan Joe Biden'ın dokunulmazlık sağladığı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkındaki davayı kapattı. Türkiye'de yargının bağımsız olmadığını ileri süren muhalefetin, sözde hukuk devleti ABD'deki yargı hakkında ne diyeceği merak konusu oldu!..

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, ABD'de yaşananlar da masaya yatırıldı.

Konuya dair Murat Alan şunları söyledi:

Aynen mahkemenin kendi ifadesi; Federal mahkeme Biden'ın Prens Muhammed bin Selman'a dokunulmazlık sağladığını belirterek dosyada mesafe kat edilemeyeceği için davayı düşürmüş. Bu Amerika'nın bağımsız tarafsız federal mahkemesi. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan bir davaya müdahil olup, "Dokunulmazlık tanıyorum, bu adamı yargılayamazsınız" diyebileceği bir hukuk sistemi var mı? Ama Amerika'da varmış. Bağımsız, tarafsız Amerika'da...

Ali İhsan Karahasanoğlu ise hukuk endeksi sıralamalarındaki saçmalığı hatırlattı:

"Hukuk devleti" orası. Gelecek Partililer falan duymasın... Yani hukuk endeksinde 150'nci sıradayız. Bakıyorsunuz Suriye'den bile aşağıdayız, nasıl olabiliyorsa.