Alın bunları da! 13 barodan "Fincancı serbest bırakılsın" çağrısı

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Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları, yaptıkları ortak açıklamada terör sevici Şebnem Korur Fincancı'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

PKK terör örgütünün medya organında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni "kimyasal silah" kullanmak iftirası ile hedef alıp, teröristleri savunan Fincancı, bu sabah gözaltına alındı. Fincancı'nın evinde yapılan aramada, "mermi" ve çeşitli terör materyalleri ele geçirildi.

"Serbest bırakın" çağrısı

Terör sevici Fincancı'ya 11 barodan destek geldi. Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları tarafından Fincancı'nın serbest bırakılması çağrısı yapılan ortak açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Hedef gösterilme, kriminalizasyon ve keyfi yargısal taciz ile birlikte bugün itibariyle çağrı usulüyle ifadeye davet edilebilecekken Şebnem Korur Fincancı’ya sabah erken saatlerinde gözaltı işlemi uygulanmıştır.

Yargı makamlarının hukuki dayanaktan yoksun, temel hakları ihlal edici ve öngörülemez pratiği yasal güvencelerin de ihlalini beraberinde getirmektedir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Fincancı’nın görevden alınması amaçlı yaptığı başvuru meslek örgütlerine ve sivil topluma açık bir gözdağı olup kabul edilemez.