Alimler Birliği'nden kritik çağrı: Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı koruyun! Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsraillilerin saldırılarına karşı Mescid-i Aksa’yı ve cemaatini koruma çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali El-Karadaği, konuyla ilgili yayınladığı bildiride, Mescid-i Aksa’yı hedef alan saldırıların Müslümanlara ve özellikle de Kudüslülere hakaret olduğunu, Müslümanların bugünlerde yaşadıkları coşkulu havayı kirlettiğini ifade etti. El-Karadaği, Siyonist çetelerin ve Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya düzenledikleri baskınları şiddetle kınadığını dile getirdi. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri, işgal güçlerinin Mescid-i Aksa’da cemaate saldırması sonucu cemaatten bazı kişilerin yaralanmasını da kınadı. İşgal polisi dün 1179 Yahudi yerleşimcinin gruplar halinde Mescid-i Aksa’ya girmesine izin verdi. Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani’nin bildirdiğine göre, dün 11’den fazla Yahudi yerleşimci grubu Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlerken, işgal güçleri de cemaatten 6 kişiyi gözaltına aldı. Ali El-Karadaği, Arap ve İslam ülkeleriyle insan hakları örgütlerine seslenerek Mescid-i Aksa’yı korumalarını istedi. El-Karadaği, Filistinlileri de Kudüs’teki Filistin varlığına yönelik komplolara karşı koymak için birlik olmaya davet etti. Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

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