Karahantepe'de gizemli keşif: Tam 11 bin yıllık heykel bulundu

TÜRKİYE'de Göbeklitepe'den daha eskilere gittiği düşünülen Karahantepe'den tarihi bir keşif geldi. Yapılan kazılarda eşine benzerine bugüne kadar hiç rastlanmamış bir tarihi heykel çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşsiz olarak nitelenen heykelin 11 bin yıllık olduğunu açıkladı. Bulunan heykel 70 santim yüksekliğinde.