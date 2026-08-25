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Karahantepe'de gizemli keşif: Tam 11 bin yıllık heykel bulundu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Karahantepe'de gizemli keşif: Tam 11 bin yıllık heykel bulundu

Türkiye'de bulunan tarihin sıfır noktası olarak bilinen Karahantepe'den tam 11 bin yıllık olduğu tespit edilen kompozit heykel bulundu.

#1
Foto - Karahantepe'de gizemli keşif: Tam 11 bin yıllık heykel bulundu

TÜRKİYE'de Göbeklitepe'den daha eskilere gittiği düşünülen Karahantepe'den tarihi bir keşif geldi. Yapılan kazılarda eşine benzerine bugüne kadar hiç rastlanmamış bir tarihi heykel çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşsiz olarak nitelenen heykelin 11 bin yıllık olduğunu açıkladı. Bulunan heykel 70 santim yüksekliğinde.

#2
Foto - Karahantepe'de gizemli keşif: Tam 11 bin yıllık heykel bulundu

Karahantepe'de bulunan son heykel dünya arkeoloji camasının gözlerini yeniden Türkiye'ye çevirdi. Tarihi Karahantepe'de bulunan heyteli Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından duyurdu.

#3
Foto - Karahantepe'de gizemli keşif: Tam 11 bin yıllık heykel bulundu

BU HEYKEL EŞSİZ LEOPARIN SIRTINDA OTURUYOR Karahantepe'de 11 bin yıllık bir heykeli gün yüzüne çıktığını belirten Ersoy heykele ilişkin şu bilgileri verdi: -"Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz 2026 yılı kazılarında, daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulduk. -Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerden günümüze ulaşan 70 santimetre yüksekliğindeki heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. -Bu özel eser, 3 metre çapında, zemini yassı taşlarla kaplanmış bir yapının duvarı boyunca uzanan sekinin üzerinde bulundu.

#4
Foto - Karahantepe'de gizemli keşif: Tam 11 bin yıllık heykel bulundu

Göbeklitepe'nin ardından kazılmaya başlanan Karahantepe'den arkeoloji dünyasını şaşkına çeviren eserler çıkmıştı.

#5
Foto - Karahantepe'de gizemli keşif: Tam 11 bin yıllık heykel bulundu

GERÇEKÇİ BOYUTTA İNSAN HEYKELİ Karahantepe'den çıkan heykeller içinde en şaşırtıcı olanı buydu. Gerçekçi bir yüz ifadesiyle tarih öncesi sanatın örneklerinden biri olan heykel, 2,3 metre yüksekliğindeydi ve ereksiyon halindeki bir insanı resmediyordu.

#6
Foto - Karahantepe'de gizemli keşif: Tam 11 bin yıllık heykel bulundu

Karahantepe'den geçen yıl da insan yüzlü bu heykel çıkmıştı.

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