Özel hastaneden bir aile dramı çıktı: İhmaller zinciri anne ve bebeğini hayattan kopardı
Denizli’de 2. çocuğuna hamile olan Gamze Doğan ve bebeği, doğum için gittikleri özel hastanede iddiaya göre ihmaller zinciri sonucu hayatını kaybetti. Acılı ailenin iddiasına göre doğum öncesindeki kontrollerde anne ve bebeğin durumunda olumsuzluk görülmezken, sezaryenin ardından bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi. Doğum sonrasında durumu ağırlaşan Gamze Doğan ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilmesine rağmen kurtarılamadı. Hem bebeğini hem de eşini kaybeden acılı baba Mehmet Doğan hastane personelinden şikayetçi olarak hukuk mücadelesi başlattı.