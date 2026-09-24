4 yaşında ama söküyor, takıyor, inceliyor! Elektronik aletlerle oyuncak gibi oynuyor

Sosyal medyada Eymen'in videolarının ilgiyle karşılandığını belirten Işıldar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sosyal medyadan gelen tepkiler çok güzel, yüzde 95'i iyi. Kötü yorumlar da oluyor arada ama yorumların geneli çok güzel. Hatta en çok gelen yorumlar şu şekilde; 'Anne baba olarak sizin bu şekilde sabırlı olup desteklemenizi tebrik ediyoruz'. Bir de şöyle yorumlar geliyor; 'Bizim çocuğumuzun da ilgisi vardı ama çok küçük olduğu için nasıl destekleyeceğimizi bilemiyorduk ama siz bize örnek oldunuz' diye böyle güzel mesajlar geliyor."