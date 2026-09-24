4 yaşında ama söküyor, takıyor, inceliyor! Elektronik aletlerle oyuncak gibi oynuyor

Yaşıtları oyuncaklarla vakit geçirirken, 4 yaşındaki Eymen Işıldar elektronik eşyalara ilgi duyuyor. Henüz 1,5 yaşındayken çocuklarının elektronik aletlere ilgisini fark eden aile, Eymen'in merakını engellemek yerine desteklemeyi tercih etti. Aile, bitpazarından monitör, yazıcı ve kamera benzeri eski eşyalar alarak evlerini adeta minik tamir atölyesine çevirdi. Yapı market gezmeyi, marangoza gitmeyi seven minik Eymen'in bu sıra dışı merakı çevresindekilerin de ilgisini çekiyor. Söktüğü parçaları incelemek minik ustanın günlük hayatının bir parçası haline gelirken, ailesinin sosyal medyada paylaştığı görüntüler ise takipçilerden ilgi ve destek görüyor.